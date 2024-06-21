لماذا يصر نتنياهو على استمرار الحرب فى غزة؟.. باحث بالمركز المصرى يُجيب

أوضح محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، سبب استمرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على الحرب في غزة، قائلًا: "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر ونصف الشهر حتى الآن لم تحقق أيًا من أهدافها المعلنة في حربها وعدوانها على قطاع غزة".

وأضاف محمد عبدالرازق خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن حكومة الاحتلال أعلنت منذ البداية عن أن هدف هذا العدوان هو القضاء التام على حركة حماس، والتحرير التام للمحتجزين لديها، لكن حتى الآن لم تنجح في تحقيق أي من هذه الأهداف، ولذلك تتزايد الضغوط والانتقادات داخل المجتمع الإسرائيلي ضد هذه الحكومة لمحاولة الضغط عليها لإبرام صفقة أو اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، خاصة أنه مع التطورات الأخيرة واستمرار العدوان على قطاع غزة ربما أسهم في وفاة عدد كبير من هؤلاء المحتجزين، وبالتالي هناك تخوفات لدى الإسرائيليين من وفاة البقية لدى حركة حماس، وبالتالي فهم يضغطون لإبرام هذا الاتفاق.