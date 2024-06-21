استشارى جهاز هضمى: أزمة كورونا كانت كاشفة للمنظمات السياسية الدولية

قال الدكتور محمد المنسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الراشدة استطاعت الخروج من أزمة كورونا بشكل إيجابي دون خسائر مقارنة بما كان يحدث في كافة دول العالم.

إدارة مصر لملف كورونا

وأكد الدكتور محمد المنسي، خلال لقائه ببرنامج "الحقيقة" مع الإعلامية آية عبدالرحمن، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أزمة كورونا كانت كاشفة للمنظمات السياسية الدولية العالمية بصورة كبيرة، حيث لم تتمكن كبرى دول العالم من إدارة هذه الأزمة بالشكل المطلوب.

وأضاف في حديثه، أن الصحف العالمية الفرنسية والإنجليزية أشادت بالدور المصري الملموس في إدارة أزمة كورونا، وشروع مصر في توفير وتصنيع الدواء المتعلق بهذا الفيروس على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الأمر.

العدالة في توزيع الخدمة الطبية

وأشار إلى أن الدولة المصرية حرصت على أن تكون هناك عدالة في توزيع الخدمة الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم توفير لقاح كورونا في كافة المحافظات المصرية وعدم تركزها في نطاق القاهرة الكبرى فقط مثلما كان يحدث من قبل.