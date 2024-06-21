الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشارى جهاز هضمى: أزمة كورونا كانت كاشفة للمنظمات السياسية الدولية

الجهاز الهضمي والكبد
الجهاز الهضمي والكبد

قال الدكتور محمد المنسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الراشدة استطاعت الخروج من أزمة كورونا بشكل إيجابي دون خسائر مقارنة بما كان يحدث في كافة دول العالم.

إدارة مصر لملف كورونا 

وأكد الدكتور محمد المنسي، خلال لقائه ببرنامج "الحقيقة" مع الإعلامية آية عبدالرحمن، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أزمة كورونا كانت كاشفة للمنظمات السياسية الدولية العالمية بصورة كبيرة، حيث لم تتمكن كبرى دول العالم من إدارة هذه الأزمة بالشكل المطلوب.

وأضاف في حديثه، أن الصحف العالمية الفرنسية والإنجليزية أشادت بالدور المصري الملموس في إدارة أزمة كورونا، وشروع مصر في توفير وتصنيع الدواء المتعلق بهذا الفيروس على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الأمر.

العدالة في توزيع الخدمة الطبية

وأشار إلى أن الدولة المصرية حرصت على أن تكون هناك عدالة في توزيع الخدمة الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم توفير لقاح كورونا في كافة المحافظات المصرية وعدم تركزها في نطاق القاهرة الكبرى فقط مثلما كان يحدث من قبل.

محمد المنسي اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز استشاري جهاز هضمي

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

الكنيسة تقرر إيقاف القس دوماديوس حبيب.. وأقباط: منحته فرصة أخيرة لمراجعة نفسة

اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

استمرار أزمة المياه في مطروح.. والشركة تكشف عن الأسباب

دقيقة حدادًا ولافتات نعى.. لفتة إنسانية قبل مواجهة الأهلى والداخلية بالدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس