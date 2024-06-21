الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق فعاليات عيد "الموسيقى والبيئة" فى الإسكندرية (صور)

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية عيد الموسيقى والبيئة بالإسكندرية

انطلقت، مساء اليوم، أولى فعاليات "عيد الموسيقى والبيئة" بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، والذي ينظمه المعهد الثقافي الفرنسي بالتعاون مع المعهد الثقافي الألماني جوتة، وذلك بمحافظتي الإسكندرية والقاهرة، حيث يقدم المهرجان برنامجا موسيقيا استثنائيا مصحوبا بمناقشات ومعارض وورش عمل حول الحفاظ على البيئة والانتقال البيئي.

بدأت الفعالية باحتفالية موسيقية من فرقة" "إلكتروزبالة" والتي تقدم موسيقى باستخدام آلات من خامات معاد تدويرها.
 وقالت مريان وجدي مسئول البرامج الثقافية بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية، إن عيد الموسيقى والبيئة، يقام للمرة الأولى في الإسكندرية، حيث تم تنظيم الفعالية العام الماضي بالقاهرة.

وأضافت لـ"الدستور" أن هدف المهرجان هو المزج بين الموسيقى والبيئة، في إطار الدور التوعوي بأهمية الحفاظ على البيئة المحيطة بنا ومحاولة إيجاد حلول فعلية لكل مشاكل البيئة.

وأوضحت أن المهرجان يشارك به 3فرق من مصر وفرنسا وألمانيا، حيث افتتح فعالية اليوم فرقة "إلكتروزبالة" من فرنسا، وفكرة الفرقة هو  استخدام أدوات معاد تدويرها لتصنيع آلات موسيقية من المخلفات، متابعة أنه يشارك أيضا فرقة عين العقل من الإسكندرية، وأحمد عيد من ألمانيا.

وأشارت إلى أنه سيتم استكمال الفعاليات بالقاهرة على مدار يومين، حيث يضم المهرجان بالإضافة إلى البرنامج الموسيقى تقديم حلقات نقاشية، واجتماعات  موائد مستديرة، وورش عمل  حول السياسات الحضرية والبيئية مع باحثين وفاعلين في المجال العام ونشطاء بيئيين، وذلك يومي 22، 23 يونيو في حديقة الأزهر.

 

جدير بالذكر أن عيد الموسيقى والبيئة يقام للعام الثاني في مصر، وهو احتفال سنوي وعالمي للموسيقى يقام في أكثر من 120دولة، ويفتتح البرنامج لأول مرة هذا العام في مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، ثم يواصل فعالياته على مدار يومين بحديقة الأزهر بارك في القاهرة، وستشارك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الاستدامة البيئية، وستقدم أعمالها وأنشطتها في أكشاك تفاعلية.

يستفيد عيد الموسيقى والبيئة من دعم الصندوق الثقافي الفرنسي الألماني، والشراكة مع مشروع الاتحاد الأوروبي الأخضر، البرنامج  الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الممول بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والشركاء الإعلاميين، والحكومة الألمانية.

كما سيلتقي في اليوم الختامي للمهرجان السفير الألماني فرانك هارتمان، والسفير الفرنسي إريك شوفالييه، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لإلقاء الكلمات الختامية للمهرجان رسميًا، كما سيتفقدون أجنحة الجهات المشاركة في المهرجان.

Messenger_creation_09fd698f-698d-44e1-8c42-be0c657c4859
Messenger_creation_09fd698f-698d-44e1-8c42-be0c657c4859
Messenger_creation_ce68911d-9348-44ab-81c3-575269c12ae3
Messenger_creation_ce68911d-9348-44ab-81c3-575269c12ae3
Messenger_creation_12e619a8-2330-4190-9e6b-bc512b17c272
Messenger_creation_12e619a8-2330-4190-9e6b-bc512b17c272
Messenger_creation_acb70315-748e-4726-85c2-d64a686af885
Messenger_creation_acb70315-748e-4726-85c2-d64a686af885
Messenger_creation_8c94d368-d839-44e8-8699-0949741aa810
Messenger_creation_8c94d368-d839-44e8-8699-0949741aa810
Messenger_creation_3ee2e235-5f6c-40ea-8698-a4f20513a948
Messenger_creation_3ee2e235-5f6c-40ea-8698-a4f20513a948
عيد الموسيقى والبيئة المعهد الثقافي الفرنسي الإسكندرية والقاهرة الحفاظ على البيئة الأزهر بارك الاتحاد الأوروبي

مواد متعلقة

54 ألف طالب يستأنفون امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية.. غدًا

رحلات اليوم الواحد.. إقبال كبير للمصطافين على شواطئ الإسكندرية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحى المنتزه ثان بالإسكندرية

توقيع غرامات على 3 شواطئ بالإسكندرية للمغالاة فى أسعار التذاكر وفرض إكراميات

45 ألف زائر لحديقة الحيوان بالإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

استمرار رفع الراية الخضراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية ونسب الإشغال 70%

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد فى رابع أيام عيد الأضحى (صور)

خال نرجس مشجعة الأهلى: كانت سعيدة بوجودها فى المباراة وشبابها "راح هدر"

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

الكنيسة تقرر إيقاف القس دوماديوس حبيب.. وأقباط: منحته فرصة أخيرة لمراجعة نفسة

اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

استمرار أزمة المياه في مطروح.. والشركة تكشف عن الأسباب

دقيقة حدادًا ولافتات نعى.. لفتة إنسانية قبل مواجهة الأهلى والداخلية بالدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس