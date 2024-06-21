انطلاق فعاليات عيد "الموسيقى والبيئة" فى الإسكندرية (صور)

انطلقت، مساء اليوم، أولى فعاليات "عيد الموسيقى والبيئة" بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، والذي ينظمه المعهد الثقافي الفرنسي بالتعاون مع المعهد الثقافي الألماني جوتة، وذلك بمحافظتي الإسكندرية والقاهرة، حيث يقدم المهرجان برنامجا موسيقيا استثنائيا مصحوبا بمناقشات ومعارض وورش عمل حول الحفاظ على البيئة والانتقال البيئي.

بدأت الفعالية باحتفالية موسيقية من فرقة" "إلكتروزبالة" والتي تقدم موسيقى باستخدام آلات من خامات معاد تدويرها.

وقالت مريان وجدي مسئول البرامج الثقافية بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية، إن عيد الموسيقى والبيئة، يقام للمرة الأولى في الإسكندرية، حيث تم تنظيم الفعالية العام الماضي بالقاهرة.

وأضافت لـ"الدستور" أن هدف المهرجان هو المزج بين الموسيقى والبيئة، في إطار الدور التوعوي بأهمية الحفاظ على البيئة المحيطة بنا ومحاولة إيجاد حلول فعلية لكل مشاكل البيئة.

وأوضحت أن المهرجان يشارك به 3فرق من مصر وفرنسا وألمانيا، حيث افتتح فعالية اليوم فرقة "إلكتروزبالة" من فرنسا، وفكرة الفرقة هو استخدام أدوات معاد تدويرها لتصنيع آلات موسيقية من المخلفات، متابعة أنه يشارك أيضا فرقة عين العقل من الإسكندرية، وأحمد عيد من ألمانيا.

وأشارت إلى أنه سيتم استكمال الفعاليات بالقاهرة على مدار يومين، حيث يضم المهرجان بالإضافة إلى البرنامج الموسيقى تقديم حلقات نقاشية، واجتماعات موائد مستديرة، وورش عمل حول السياسات الحضرية والبيئية مع باحثين وفاعلين في المجال العام ونشطاء بيئيين، وذلك يومي 22، 23 يونيو في حديقة الأزهر.

جدير بالذكر أن عيد الموسيقى والبيئة يقام للعام الثاني في مصر، وهو احتفال سنوي وعالمي للموسيقى يقام في أكثر من 120دولة، ويفتتح البرنامج لأول مرة هذا العام في مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، ثم يواصل فعالياته على مدار يومين بحديقة الأزهر بارك في القاهرة، وستشارك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الاستدامة البيئية، وستقدم أعمالها وأنشطتها في أكشاك تفاعلية.

يستفيد عيد الموسيقى والبيئة من دعم الصندوق الثقافي الفرنسي الألماني، والشراكة مع مشروع الاتحاد الأوروبي الأخضر، البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الممول بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والشركاء الإعلاميين، والحكومة الألمانية.

كما سيلتقي في اليوم الختامي للمهرجان السفير الألماني فرانك هارتمان، والسفير الفرنسي إريك شوفالييه، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لإلقاء الكلمات الختامية للمهرجان رسميًا، كما سيتفقدون أجنحة الجهات المشاركة في المهرجان.

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