الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظاهرة فى حب "نمبر وان" على شواطئ الساحل (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

حرص الفنان محمد رمضان على التواصل مع جمهوره بشكل مستمر، سواء مشاركته حياته الفنية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، او النزول لهم ومقابلتهم بالشوارع.

ولفت “رمضان” الأنظار على شواطئ الساحل، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية، وشارك مقطع فيديو له ومحبيه يلتفون عليه عبر حسابه الرسمي على انستجرام، معلقا بكلمات اغنيته: “احنا يا صاحبي ولاد دلوقتي”.

https://www.instagram.com/reel/C8e7W1foxTR/?igsh=NDkyMXcwZHNzcG5z

 

من جهة أخرى، كشف الفنان محمد رمضان عن غيابه عن موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعدما غاب عن موسم دراما 2024، مما أثار غضب جمهوره الذين ينتظرون أحدث أعماله الفنية خاصة وأنه يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة.

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، كان مسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحاً جماهيريا كبيرا على مستوى العالم العربى، بطولة النجم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

محمد رمضان شواطئ الساحل الساحل مواقع التواصل الاجتماعي جعفر العمدة موسم دراما رمضان 2025

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