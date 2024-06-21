الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمسية فنية لـ سلام بشر في بيت العود العربي غدًا

سلام بشر
سلام بشر

ينظم  بيت العود العربي "بيت الهراوي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك في الساعة السابعة مساء غدا السبت،  أمسية فنية للفنان  سلام بشر. 

ويقدم الفنان سلام بشر خلالها، عددا من معزوفاته المستوحاة من التراث المصري والعراقي بالإضافة إلى أعمال جديدة من مدرسة الموسيقار نصير شمه من قالب السماعي الثقيل، وباقة من التراث السوري والعربي، وألوان من الموسيقى المعاصرة التركية والغربية. كما يطلق سلام بشر عملًا جديدًا" بوليفوني" يجمع بين أساليب التوزيع الغربي والتقنيات.

من هو سلام بشر؟ 

تخرج  الفنان "سلام بشر" من من المعهد العربي في السويداء في سوريا، ثم أكمل دراسته في المعهد العالي للموسيقى في دمشق، ثم درس في بيت العود العربي على يد الفنان نصير شمه والأستاذ إسلام طه،ليصبح أستاذًا مدرّسًا في بيت العود العربي.

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 بيت العود العربي 

يقع بيت الهراوي ضمن مجموعة فريدة من المنازل الإسلامية حيث يجاوره منزل وقف الست وسيلة، ويطل على منزل زينب خاتون بشارع محمد عبده بالأزهر وقد أنشأه أحمد بن يوسف الصيرفي في سنة 1731م. وينسب هذا المنزل إلى الطبيب عبد الرحمن باشا الهراوي، وهو آخر من آلت إليه ملكية هذا المنزل في سنة 1881م.

بيت العود العربي صندوق التنمية الثقافية وليد قانوش سلام بشر نصير شمة

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