أمسية فنية لـ سلام بشر في بيت العود العربي غدًا

ينظم بيت العود العربي "بيت الهراوي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك في الساعة السابعة مساء غدا السبت، أمسية فنية للفنان سلام بشر.

ويقدم الفنان سلام بشر خلالها، عددا من معزوفاته المستوحاة من التراث المصري والعراقي بالإضافة إلى أعمال جديدة من مدرسة الموسيقار نصير شمه من قالب السماعي الثقيل، وباقة من التراث السوري والعربي، وألوان من الموسيقى المعاصرة التركية والغربية. كما يطلق سلام بشر عملًا جديدًا" بوليفوني" يجمع بين أساليب التوزيع الغربي والتقنيات.

من هو سلام بشر؟

تخرج الفنان "سلام بشر" من من المعهد العربي في السويداء في سوريا، ثم أكمل دراسته في المعهد العالي للموسيقى في دمشق، ثم درس في بيت العود العربي على يد الفنان نصير شمه والأستاذ إسلام طه،ليصبح أستاذًا مدرّسًا في بيت العود العربي.

بيت العود العربي

يقع بيت الهراوي ضمن مجموعة فريدة من المنازل الإسلامية حيث يجاوره منزل وقف الست وسيلة، ويطل على منزل زينب خاتون بشارع محمد عبده بالأزهر وقد أنشأه أحمد بن يوسف الصيرفي في سنة 1731م. وينسب هذا المنزل إلى الطبيب عبد الرحمن باشا الهراوي، وهو آخر من آلت إليه ملكية هذا المنزل في سنة 1881م.