القاهرة الإخبارية: هدف الاحتلال الحقيقى من الحرب هو قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين 

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إنه منذ السابع من أكتوبر ومنذ الثامن والعشرين من أكتوبر تاريخ بدء العملية البرية في قطاع غزة وسلسلة الأهداف التي وضعتها حكومة الحرب الإسرائيلية لم يتحقق منها شيء سوى الهدف الرئيسي وهو قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وتدمير أكبر مساحات ممكنة من المربعات والأحياء السكنية في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا فقط ما يتحقق طيلة مدار الأيام الـ59 بعد المائتين.

وأضاف أبو كويك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مخيم الشاطئ أقصى المناطق الغربية من مدينة غزة لا وجود لنقاط تماس ولا لمحاور قتال وإنما ما يتم استهدافه هي منازل مدنية آمنة دون سابق إنذار، مشيرًا إلى أن ما جرى قصفه قبل قليل في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح لا علاقة له بتوسيع العملية البرية أو تحقيق أهدافها، ولكن ما قصف هي مجموعة للمواطنين المدنيين الآمنين في محيط مقر تابع لمنظمة الصليب الأحمر.

وأوضح أنه في المحافظة الوسطى استهداف منزل في مخيم النصيرات وربما مناطق أخرى تستهدف على مدار الساعة واليوم أيضا كانت هناك غارات في أقصى شمال القطاع، مؤكدًا أن كل ذلك لا يحمل سوى دلالة واحدة وهي أن الهدف الإسرائيلي كما يقول المراقبون هو قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وجعل القطاع منطقة غير صالحة للحياة من خلال التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة هنا في القطاع على مستوى البنى التحتية الأحياء السكنية المؤسسات التعليمية وكذلك المؤسسات الصحية.

وأشار إلى أن كل مشافي قطاع غزة جرى استهدافها إما بالاجتياح البري المباشر أو من خلال القصف الجوي الذي تعرضت له هذه المشافي، لذلك الأهداف الإسرائيلية واضحة للعيان، وهي بالفعل تتحقق من خلال جماجم الأطفال وقتل المدنيين الأبرياء في رفح وفي مخيم الشاطئ مساء هذا اليوم.