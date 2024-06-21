الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: هدف الاحتلال الحقيقى من الحرب هو قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين 

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إنه منذ السابع من أكتوبر ومنذ الثامن والعشرين من أكتوبر تاريخ بدء العملية البرية في قطاع غزة وسلسلة الأهداف التي وضعتها حكومة الحرب الإسرائيلية لم يتحقق منها شيء سوى الهدف الرئيسي وهو قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وتدمير أكبر مساحات ممكنة من المربعات والأحياء السكنية في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا فقط ما يتحقق طيلة مدار الأيام الـ59 بعد المائتين.

وأضاف أبو كويك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مخيم الشاطئ أقصى المناطق الغربية من مدينة غزة لا وجود لنقاط تماس ولا لمحاور قتال وإنما ما يتم استهدافه هي منازل مدنية آمنة دون سابق إنذار، مشيرًا إلى أن ما جرى قصفه قبل قليل في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح لا علاقة له بتوسيع العملية البرية أو تحقيق أهدافها، ولكن ما قصف هي مجموعة للمواطنين المدنيين الآمنين في محيط مقر تابع لمنظمة الصليب الأحمر.

وأوضح أنه في المحافظة الوسطى استهداف منزل في مخيم النصيرات وربما مناطق أخرى تستهدف على مدار الساعة واليوم أيضا كانت هناك غارات في أقصى شمال القطاع، مؤكدًا أن كل ذلك لا يحمل سوى دلالة واحدة وهي أن الهدف الإسرائيلي كما يقول المراقبون هو قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وجعل القطاع منطقة غير صالحة للحياة من خلال التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة هنا في القطاع على مستوى البنى التحتية الأحياء السكنية المؤسسات التعليمية وكذلك المؤسسات الصحية.

وأشار إلى أن كل مشافي قطاع غزة جرى استهدافها إما بالاجتياح البري المباشر أو من خلال القصف الجوي الذي تعرضت له هذه المشافي، لذلك الأهداف الإسرائيلية واضحة للعيان، وهي بالفعل تتحقق من خلال جماجم الأطفال وقتل المدنيين الأبرياء في رفح وفي مخيم الشاطئ مساء هذا اليوم.

القاهرة الإخبارية حكومة الحرب الفلسطينيين تدمير قطاع غزة شمال القطاع مشافي قطاع غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: 25 شهيدًا و50 مصابًا جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين

خبير: زيارة بوتين لكوريا الشمالية أسوأ خبر سمعته الدول الغربية منذ 1960

استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الإسرائيلية الفلسطينية من منصبه

خبير عسكرى: نتنياهو لا يرغب فى دعم بايدن ويراهن على إسقاطه

خبير شئون إسرائيلية: فى الوقت الحالى هناك هشاشة وضعف فى الداخل الإسرائيلى

رغم انهيار الخدمات.. "أونروا" صامدة أمام جرائم الاحتلال فى غزة (فيديو)

خبير: الصراعات فى الداخل الإسرائيلى مستمرة وإسقاط حكومة نتنياهو بات مسألة وقت

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال لمربع سكنى بمنطقة الجلاء وسط غزة

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

الكنيسة تقرر إيقاف القس دوماديوس حبيب.. وأقباط: منحته فرصة أخيرة لمراجعة نفسة

اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

استمرار أزمة المياه في مطروح.. والشركة تكشف عن الأسباب

دقيقة حدادًا ولافتات نعى.. لفتة إنسانية قبل مواجهة الأهلى والداخلية بالدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس