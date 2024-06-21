بين السياسى والعسكرى.. كيف اتجهت التفاعلات السياسية الداخلية فى إسرائيل؟

في إطار التفاعلات العالقة بين المستويين السياسي والعسكري في اسرائيل، أكدت مصادر أمنية أن بعض التعليقات أشارت إلى أن نتنياهو حذر جيش الاحتلال الاسرائيلي من الإعلان عن نهاية الحرب في غزة، في حين يعتقد المستوى العسكري أن تطورات الأوضاع عن الحدود اللبنانية تتطلب الإسراع من إنهاء الحرب في القطاع وتركيز النظر على لبنان.

كيف تعاني إسرائيل على المستوى الاقتصادي؟



ووفقًا لوسائل اعلام اسرائيلية وعلى المستوى الاقتصادي، نشر وزير المالية بعض تفاصيل مسودة الموازنة العامة لعامي 2024-2025 والمقرر عرضها قريبًا أمام الكنيست، وفي هذا الإطار، من واقع ما تم نشره أن هناك استقطاعات وضرائب بقيمة 30 إلى 50 مليار شيكل؛ وذلك بهدف زيادة مخصصات المدارس الدينية، ومخصصات مشاريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

أما على المستوى القانوني، يلاحظ تكثيف إعلامي عبري لنشر بيانات الإحاطة الصادرة عن

النائب العام لإسرائيل ضد وزارة العدل بشأن عدم تصديقها على قرار تشكيل لجنة القضاء العليا الخاصة بمحكمة العدل.

في هذا الإطار، وصف المحللون أن المستشار الحكومي ومكتب النائب العام يسعيان لتشكيل جبهة هجومية جديدة على حكومة نتنياهو.