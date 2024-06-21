القاهرة الإخبارية: محافظة غزة شهدت مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها قرابة 30 شهيدا

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن محافظة غزة، شهدت مجزرةً إسرائيلية حيث قصف الاحتلال منزل لعائلة صلاح في مخيم الشاطئ ما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين حسب المصادر الطبية الفلسطينية وقد نقلوا جميعا إلى المشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة.

وأضاف أبو كويك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المصادر الطبية تقول إن هذا المشفى استقبل منذ ساعات الصباح الباكر حتى اللحظة قرابة 30 شهيدا إثر سلسلة من الاستهدافات إحداها في مخيم الشاطئ وأخرى استهدفت عددًا من المنازل في البلدة القديمة شرق مدينة غزة.

وأوضح أن المدفعية الإسرائيلية، منذ أكثر من ساعتين أطلقت عدة قذائف باتجاه المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى وفي منطقة شمال مخيم النصيرات والمنطقة الشمالية الغربية من المخيم الجديد في مخيم النصيرات إضافة إلى استهداف منزل في المنطقة الشرقية من مخيم النصيرات دون وقوع ضحايا جراء هذه الغارة.