الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: التحالف الوطنى لعب دورًا كبيرًا في دعم المواطن البسيط

النائبة منال نصر
النائبة منال نصر

قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لعب دورًا كبيرًا على المستوي الإنساني في دعم المواطن البسيط، واستطاع أن يثبت وجوده في الشارع المصرى، ووضع المؤسسات الأهلية الكبيرة في شكل منظم حتي يصل المساعدات للأسر البسيطة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا فى كل قرى وريف مصر.

وتابعت: "لم يقتصر دوره على تقديم المساعدات الغذائية والعينية فقط، بل أطلق عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان وكيفية الاستثمار فيه".

وأشارت النائبة منال نصر، في تصريحات لها،  إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى نجح ككيان "منظم" غير حكومى وأحد منظمات المجتمع المدنى المصرى في تحفيز باقى المنظمات والجمعيات الأخرى على تغير سياساتهم وأهدافهم واستراتيجياتهم وأجندتهم بما يتفق وأولويات واحتياجات الموطن البسيط في مصر.

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وأوضحت النائبة منال نصر، أن المتابع لنشاط التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي سيدرك تماما أنه كل يوم يزداد نجاح وانتشار ويحاول دائما في الوصول لكل مواطن بسيط ونجح في التواجد بمختلف محافظات مصر وأصبح له دور فعال ليحفر لنفسة مكانه كشريك أساسي في التنمية، حيث استطاع تحقيق خدمات عديدة للفئات الأولى بالرعاية والتى بلغت أكثر من 25 مليون مستفيد بمساعدات غذائية بكافة أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوى الإعاقة، وغيرها من المبادرات لغير القادرين.

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