الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهلال الأحمر الفلسطينى: مجاعة جديدة تهدد محافظات قطاع غزة إذا استمر العدوان

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة رائد النمس، أن مجاعة جديدة تهدد محافظات قطاع غزة إذا استمر العدوان.

 وشدد خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الجمعة، على ضرورة إعادة فتح معبر رفح البري المغلق حاليًا بسبب سيطرة الاحتلال عليه، لأنه المعبر الحيوي ليس فقط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، إنما من أجل السماح بإجلاء الجرحى والمرضى الذين هم بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة وتلقي العلاج في الخارج.

وأشار إلى إعادة فتح جميع النقاط البرية التي تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية بدون شروط أو قيود، وبما يضمن إيصالها إلى كل مناطق القطاع بما فيها الشمال وأن يترافق ذلك مع وقف دائم لإطلاق النار، لأن الهدنة دون فتح المعابر فهى بالتأكيد غير فعالة.

القاهرة الإخبارية غزة

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