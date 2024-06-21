إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

شهد الطريق الدائري بالمنصورة حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص، أسفر عن إصابة ٤ أشخاص.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم وإصابة ٤ أشخاص.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من: سارة سميح،٤٢ سنة باشتباه مع بعد الارتجاج وفارس أحمد،٨ سنوات باشتباه خلع بالكتف وآسر أحمد، سنتين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وعلي علي،٥١ سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم الدفع بـ ٤ سيارات إسعاف ونقل المصابين لمستشفى العام التخصصي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.