الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية

شهد الطريق الدائري بالمنصورة حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص، أسفر عن إصابة ٤ أشخاص.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم وإصابة ٤ أشخاص.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من: سارة سميح،٤٢ سنة باشتباه مع بعد الارتجاج وفارس أحمد،٨  سنوات باشتباه خلع بالكتف وآسر أحمد، سنتين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وعلي علي،٥١ سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم الدفع بـ ٤ سيارات إسعاف ونقل المصابين لمستشفى العام التخصصي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

الطريق الدائرى بالمنصورة المنصورة حادث تصادم اصابة ٤ أشخاص الدقهلية

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