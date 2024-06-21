القاهرة الإخبارية: 25 شهيدًا و50 مصابًا جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن اليوم هو يوم دامٍ جديد تعيشه محافظات قطاع غزة المختلفة جراء سلسلة الغارات العنيفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن آخر المجازر شهدتها منطقة المواصي في مدينة رفح، وحينما نشير إلى 25 شهيدًا وأكثر من 50 إصابة لا بد من أن نستكمل الخبر بأن الحصيلة غير نهائية وهي مرشحة للازدياد في أي لحظة نظرًا لأن عددًا من المصابين يُعانون من جراحات حرجة حسب المصادر الطبية الفلسطينية.

وأضاف أبوكويك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عددًا من هؤلاء وصلوا إلى مستشفى ناصر بجانب العشرات من العوائل الذين حضروا لتفقد أبنائهم المصابين وحتى جثامين الشهداء التي ينقل البعض منها من مستشفى الصليب الأحمر والمستشفى البريطاني في غرب مدينة خان يونس إلى مستشفى ناصر.

وأوضح أن ما جرى في منطقة رفح هو أن آليات الاحتلال وسعت من نطاق عملها البري وصولًا إلى أقصى المناطق الشمالية الغربية وعند منطقة تعرف بتلة أبوعطاية هكذا تسمى بمدينة رفح اعتلت إحدى الآليات هذه المنطقة وأطلقت عددًا من قذائف الصوت باتجاه محيط مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحين تجمع النازحون في هذه المنطقة أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفة متفجرة صوب تجمع المواطنين ما أسفر عن هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى الذين جرى انتشال جثامينهم نحو المستشفيات الميدانية في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس.

وأشار إلى أنه في الساعة الأخيرة اتضح أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع من نطاق عمليته البرية باتجاه أقصى المناطق الشمالية الغربية من رفح، وهذا دفع العشرات إلى النزوح خوفًا من استمرار المجزرة الإسرائيلية بحق النازحين المتواجدين في منطقة تعرف بمنطقة الشاكوش في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح.

وتابع: "قبل قليل، قام الاحتلال بنسف مربعات سكنية بأكملها في المنطقة الغربية من مدينة رفح وتحديدًا في محيط تل السلطان، إضافةً إلى منطقة الشابورة التي يتواجد فيها الجيش ويقوم بقصفها بمختلف الأعيرة سواءً بالمدفعية الإسرائيلية أو من خلال شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات".

