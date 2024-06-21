الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"extra news" تعرض تقريرًا يكشف جهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

extra news
extra news

عرضت فضائية extra news تقريرًا يوضح الجهود المصرية لوقف العدوان على غزة. 

  • وأوضح التقرير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارًا موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية امتدادًا لدورها التاريخي.
  • الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف من أجل وقف العدوان على غزة.
  • الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى عدة اتصالات مع جوتيريش لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة.
  • الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع جوتيريش، وأكد ضرورة وقف العدوان وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.
  • الرئيس السيسي شدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
  • الرئيس السيسي حرص على توفير أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.
  • الرئيس السيسي حذر من اجتياح رفح الفلسطينية لمنع وقوع كارثة إنسانية بين النازحين.
  • الرئيس السيسي وجه بفتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة واستقبال المساعدات عبر مطار العريش.
  • الرئيس السيسي أكد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية.
  • تنسيق مفتوح بين القاهرة ومنظمات الأمم المتحدة من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
  • إشادات أممية بجهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
  • جوتيريش أشاد بجهود مصر الضخمة لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى غزة.
  • جوتيريش أشاد بجعل مصر مطار العريش متاحًا للمساعدة الحيوية.
  • المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ثمنت الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لإنفاذ المساعدات للقطاع.
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أشاد بجهود مصر في إدخال المساعدات واستقبال المصابين.
  • يونيسف: مصر شريك أساسي لتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
  • المنظمات الأممية أشادت بجهود القيادة المصرية تجاه الجرحى والمرضى من الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

الجهود المصرية العدوان على غزة قطاع غزة القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي

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