"extra news" تعرض تقريرًا يكشف جهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
عرضت فضائية extra news تقريرًا يوضح الجهود المصرية لوقف العدوان على غزة.
- وأوضح التقرير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارًا موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية امتدادًا لدورها التاريخي.
- الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف من أجل وقف العدوان على غزة.
- الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى عدة اتصالات مع جوتيريش لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة.
- الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع جوتيريش، وأكد ضرورة وقف العدوان وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.
- الرئيس السيسي شدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
- الرئيس السيسي حرص على توفير أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.
- الرئيس السيسي حذر من اجتياح رفح الفلسطينية لمنع وقوع كارثة إنسانية بين النازحين.
- الرئيس السيسي وجه بفتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة واستقبال المساعدات عبر مطار العريش.
- الرئيس السيسي أكد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية.
- تنسيق مفتوح بين القاهرة ومنظمات الأمم المتحدة من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
- إشادات أممية بجهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
- جوتيريش أشاد بجهود مصر الضخمة لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى غزة.
- جوتيريش أشاد بجعل مصر مطار العريش متاحًا للمساعدة الحيوية.
- المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ثمنت الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لإنفاذ المساعدات للقطاع.
- مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أشاد بجهود مصر في إدخال المساعدات واستقبال المصابين.
- يونيسف: مصر شريك أساسي لتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
- المنظمات الأممية أشادت بجهود القيادة المصرية تجاه الجرحى والمرضى من الفلسطينيين في قطاع غزة.