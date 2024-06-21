الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 174 مخالفة تموينية فى حملة على المخابز بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملات مكثفة على المخابز بمختلف مناطق المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير رغيف خبز مدعم عالي الجودة للمواطنين خلال إجازة العيد من خلال الرقابة المكثفة على الأسواق والمخابز للتأكد من الالتزام بالتشغيل وإنتاج الحصص المقررة ومنع سرقة الدقيق.

وأسفرت الحملات عن تحرير حوالي 174 محضرًا لمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية تلاعبوا في مواصفات الخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتضمنت المخالفات التى رصدتها الحملات إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وغلق مخابز دون إذن، وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل زيارات وسرقة دقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

حيث تمكنت إدارة الرقابة التموينية بإدارة شبين القناطر، من تحرير عدد 26 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.

كما تمكنت إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة من تحرير عدد 19 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.

وتمكنت إدارة تموين طوخ من تحرير عدد 29 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات.

أما عن إدارة تموين الخانكة فقد تمكنت من تحرير عدد 21 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم وجود ميزان حساس.

كما تمكنت إدارة تموين القناطر الخيرية من تحرير عدد 14 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم نظافة المعجن.

وتمكنت إدارة تموين بنها من تحرير عدد 13 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعجز دقيق فى عدد 5 شكائر دقيق بلدى وتجميع عدد 4 شكائر دقيق بلدى.

كما تمكنت إدارة تموين كفر شكر من تحرير عدد 14 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل.

أما عن إدارة تموين شبين القناطر فقد تم تحرير عدد 22 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون للمواطنين، وغلق بدون إذن مسبق في أوقات العمل الرسمية، وبيع أزيد من السعر الرسمي، ومراجعة رصيد، وتجميع بعدد 5 شكائر دقيق بلدي.

وتمكنت إدارة تموين غرب شبرا الخيمة من تحرير عدد 16 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون للمواطنين، وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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