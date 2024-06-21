سكوت هنصور.. طوارئ فى «البلاتوهات» لاستكمال مسلسلات وأفلام صيف 2024

تستقبل الاستديوهات ومواقع التصوير نخبة من نجوم الدراما والسينما، خلال الأسبوع الجارى، لاستئناف تصوير أعمالهم، أو البدء فى تصوير أعمال جديدة، بعد التوقف لفترة قصيرة طوال إجازة عيد الأضحى.

ويأتى تصوير هذه الأعمال الدرامية والسينمائية استعدادًا لعرضها فى الـ«أوف سيزون» بالنسبة للمسلسلات، أو فى الموسم الصيفى بالنسبة للأفلام، سواء على شاشة التليفزيون، أو عبر المنصات الرقمية، وفى مقدمتها «WATCH IT».

«الدستور» تستعرض فى السطور التالية تفاصيل الأعمال التى سيتم تصويرها خلال الأيام المقبلة على الصعيدين الدرامى والسينمائى، فيما يتعلق بالقصص والأفكار التى تدور حولها، إلى جانب ما تضمه من أطقم عمل.

«روكى الغلابة».. دنيا سمير غانم تعود للمنافسة

على صعيد السينما، تستكمل الفنانة دنيا سمير غانم تصوير المشاهد المتبقية من أحدث أفلامها «روكى الغلابة»، بمشاركة الفنان محمد ممدوح، وتحت قيادة المخرج أحمد الجندى. ويتبقى لطاقم عمل الفيلم عدد قليل من المشاهد، ليبدأ «الجندى» بعدها إجراء عمليات المونتاج والمكساج، تمهيدًا لعرض العمل خلال موسم الصيف الحالى، فى عودة لـ«دنيا» إلى المنافسة السينمائية، بعد غياب عامين، منذ آخر أفلامها «تسليم أهالى».

وتدور أحداث «روكى الغلابة» حول شابة تعمل حارسة شخصية، وتتولى تأمين أحد رجال الأعمال الكبار «محمد ممدوح»، ويتعرض الثنائى سويًا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة.

«برغم القانون».. إيمان العاصى محامية فى أولى بطولاتها المطلقة

تبدأ الفنانة إيمان العاصى تصوير أحداث مسلسلها الجديد «برغم القانون»، بقيادة المخرج شادى عبدالسلام، ومشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، على رأسهم محمد القس ووليد فواز.

وقال مصدر من طاقم العمل إن تصوير أول مشاهد المسلسل الجديد سيكون فى مصر الجديدة، إلى جانب عدد من المناطق المتفرقة والمدن الساحلية منها بورسعيد، مشيرًا إلى أن المسلسل سيُعرض فى الـ«أوف سيزون»، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعقد المخرج شادى عبدالسلام، خلال الأسابيع الماضية، جلسات عمل مكثفة مع طاقم الإنتاج وجموع الفنانين المشاركين، لتجهيز كل ما يتعلق بالتصوير بشكل مبكر، والوقوف على الخطوط العريضة للعمل، وما يمكن أن يسهم فى خروجه على أكمل وجه.

وتعمل شركة «فنون مصر» حاليًا على التعاقد مع باقى أبطال المسلسل، الذى يعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنانة إيمان العاصى فى عالم الدراما، وتجسد خلاله دور محامية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، وهو مكون من ٣٠ حلقة.

«أسد أسود».. محمد رمضان بطل من زمن فات

ينسق الفنان محمد رمضان بين حفلاته الصيفية ومواعيد تصوير المشاهد المتبقية لأحدث أعماله السينمائية «أسد أسود»، الذى يسعى للانتهاء من تصوير كل مشاهده المتبقية، بقيادة المخرج محمد دياب، تمهيدًا لطرحه فى السينمات، خلال موسم الصيف لهذا العام.

وطرحت الشركة المنتجة «البوستر» الرسمى للفيلم، والذى تصدره محمد رمضان، وظهر فيه وهو يرتدى ملابس تاريخية، خاصة أن الفيلم يدور فى إطار زمنى قديم.

«أسد أسود» من بطولة: محمد رمضان وماجد الكدوانى وخالد الصاوى وشريف سلامة، ورزان جمال وعلى قاسم وأحمد عبدالحميد وإسلام مبارك ومحمود السراج، تأليف وإخراج محمد دياب.

«سيكو سيكو».. «ديو» شبابى بين عصام عمر وطه دسوقى

يستأنف الفنانان عصام عمر وطه دسوقى تصوير أحدث أعمالهما السينمائية «سيكو سيكو»، بقيادة المخرج عمر المهندس.

وبدأ فريق عمل فيلم «سيكو سيكو» تصوير أحداث الفيلم منذ ١٠ أيام، الذى يعد البطولة المطلقة الأولى لكل من عصام عمر وطه دسوقى فى السينما.

الفيلم الجديد من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وهو من إنتاج المتحدة للإنتاج السينمائى و«فيلم سكوير» للمنتج أحمد بدوى، ومن المقرر عرضه فى نهاية العام الجارى ٢٠٢٤.

«وتر حساس».. صبا مبارك على قنوات «المتحدة»

تستعد الفنانة صبا مبارك لتصوير مسلسلها الجديد «وتر حساس»، أمام الفنان محمد علاء «جامايكا»، وبقيادة المخرج وائل فرج، الذى استقر على أغلب الممثلين الرئيسيين فى العمل، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم الـ«أوف سيزون». وعقد صناع «وتر حساس» جلسات عمل مكثفة للاتفاق على الخطوط العريضة للمسلسل، وترشيح الفنانين المشاركين فيه، وهو من تأليف أمين جمال، ويتكون من ٤٥ حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ملىء بالإثارة والتشويق.

يشارك فى بطولة «وتر حساس» مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب صبا مبارك ومحمد علاء، من بينهم إنجى المقدم وهيدى كرم، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج وائل فرج.

«6 شهور».. نور النبوى يستأنف «6 شهور» لعرضه على «WATCH IT»

يستأنف الفنان الشاب نور النبوى تصوير مشاهد مسلسله الجديد «٦ شهور»، بمشاركة الفنانة نور إيهاب، وبقيادة المخرج مصطفى سولى، فى أولى تجاربه الإخراجية الدرامية، تمهيدًا لعرض العمل فى موسم الصيف على منصة «WATCH IT».

ويعد مسلسل «٦ شهور» البطولة المطلقة الأولى للفنان نور النبوى، وبالتالى هو امتداد لنهج «WATCH IT» فى منح فرصة للفنانين الشباب. كما أنه امتداد لسلسلة الأعمال الناجحة التى تقدمها المنصة بشكل حصرى للجمهور.

وتأتى هذه التجربة الشبابية بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «على باب العمارة»، من بطولة الفنان حاتم صلاح، ومسلسل «ريفو»، من بطولة الفنان أمير عيد، ومن قبله مسلسل «بالطو»، بطولة الفنان عصام عمر.

المسلسل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولى، وإنتاج شركة «أروما» للمنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.