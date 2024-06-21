انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة فى مياه النيل بأسوان

لقى شاب مصرعه، مساء اليوم الجمعة، غرقًا أثناء السباحة فى مياه نهر النيل عند جبل شيشة بمنطقة الشلال داخل مدينة أسوان، ونجح فريق الإنقاذ النهري من انتشال جثته وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حول الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان بلاغًا يفيد بغرق شاب أثناء السباحة في مياه النيل ليلقى مصرعه غرقًا وعلى الفور تم انتشال جثته ونقلها إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الشاب يدعي عبدالله محمود عبدالهادى 27 سنة نُقل لمشرحة أسوان العمومية، والجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.