الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية يفرض التعادل الإيجابي على الأهلي في الشوط الأول

الأهلي والداخلية
الأهلي والداخلية

فرض فريق الداخلية التعادل الإيجابي على الأهلي بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة المؤجلة بالجولة 12 ببطولة الدوري.

تقدم الأهلي في الدقيقة 19 عن طريق محمد مجدي أفشة وتعادل كريم يحيى لصالح الداخلية من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

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أحداث الشوط الأول

الأهلي سيطر على مجريات الأمور من بداية اللقاء وشهدت الدقيقة الخامسة محاولة للاختراق من رضا سليم من يمين منطقة الجزاء لكنها خرجت إلى ركلة مرمى لصالح الداخلية.

في الدقيقة العاشرة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق رامي ربيعة لكنها بعيدة عن المرمى.

الأهلي واصل محاولاته وسدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى في الدقيقة 13.

في الدقيقة 19 نجح الأهلي في تسجيل التقدم عن طريق محمد مجدي أفشة بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور ليمررها كهربا إلى أفشة الذي استلم الكرة وسددها بالقدم اليسرى رائعة داخل الشباك.

في الدقيقة 23 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق كهربا لكنها بعيدة عن المرمى.

تمريرة من إمام عاشور إلى حسين الشحات الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لصالح الأهلي لتمر بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 34 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من ركلة حرة من الطرف الأيمن عن طريق إمام عاشور أمسكها حارس المرمى بنجاح.

هجوم مرتد لصالح الأهلي ومن ثم كرة عرضية من رضا سليم من يمين منطقة الجزاء لكنها مرت دون أي خطورة.

الداخلية حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 43 بعد عرقلة إسلام عبد النعيم من ياسر إبراهيم.

وسدد كريم يحيى ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 44 مسجلًا هدف التعادل.

 

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