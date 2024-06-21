الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى فى كرداسة

جثة - أرشفية
جثة - أرشفية

لقى طفل مصرعه نتيجة سقوط عارضة مرمى ملعب كرة قدم عليه بمنطقة أبو رواش في كرداسة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى جثة هامدة نتيجة إصابته بحرح بالرأس،  في كرداسة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، خلال اللعب بملعب كرة قدم، بمنطقة أبو رواش، سقطت عليه عارضة المرمى، مما أسفر عن مصرعه فى الحال متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، كما تم استجواب مسئولي الملعب، لكشف ملابسات الحادث، وتحديد وجود إهمال من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

سقوط عارضة مرمى ملعب كرة قدم منطقة أبو رواش كرداسة مديرية أمن الجيزة

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