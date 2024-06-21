الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دوري نايل|شلبي يمنح الزمالك التقدم على فاركو بالشوط الأول

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وفاركو، المقام حاليا على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف.

بعد هجوم مكثف، ينجح مصطفى شلبي، في تسجيل أول أهداف الزمالك، بتسديدة صاروخية، وذلك في الدقيقة الـ15، مستغلا تمركز لاعبي فاركو الخاطئ داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ25 يمنع محمد سعيد شيكا، حارس فاركو هدفا ثانيا للزمالك، عقب كرة عرضية من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء قابلها حمزة المثلوثي برأسية.

وفي الدقيقة الـ36، يلغي حكم الساحة محمد الغازي، هدف التعادل لفاركو، سجله سيف تيري، بداعي وجود تسلل على المهاجم السوداني.

 

وبدأ الزمالك المباراة، بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد - زياد كمال - ناصر ماهر - مصطفى شلبي - سيد عبدالله.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما".

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: 

محمد أشرف وياسر حمد، ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر، وترافيس موتيابا وعمار ياسر، ومحمد السيد ومحمد عاطف، وناصر منسي.

 

أما تشكيل فاركو كان التالي..

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: عزمي غوما -  ياسين السيد - محمود البدري  - أحمد جمال.

خط الوسط: أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد.

خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ورامي صبري، ومحمد فخري وعمرو جمال، وعمرو ناصر ووليد مصطفى، ووليد علي ومحمد عز، ومحمود عماد.

مصطفي شلبي الزمالك دوري نايل فاركو مؤجلات دوري نايل

مواد متعلقة

تشكيل فاركو الرسمي لمواجهة الزمالك بمؤجلات دوري نايل

عودة صبحى وماهر.. تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو بمؤجلات دورى نايل

قبل موقعة الدورى.. التكافؤ شعار مواجهات الزمالك وفاركو بالبطولات المحلية

اليوم.. محمد الغازى يدير لقاء الزمالك وفاركو بدورى النيل

موعد مباراة الزمالك وفاركو بدوري نايل 2024 والقنوات الناقلة وموقفه من القمة

الأكثر قراءة

اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

تفريغ الكاميرات المحيطة بفيلا أيمن طاهر بالشيخ زايد لكشف ملابسات السرقة

ضبط البلوجر لوشا بتهمة قيادة سيارة بلوحات مطموسة ورخصة منتهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس