دوري نايل|شلبي يمنح الزمالك التقدم على فاركو بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وفاركو، المقام حاليا على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف.

بعد هجوم مكثف، ينجح مصطفى شلبي، في تسجيل أول أهداف الزمالك، بتسديدة صاروخية، وذلك في الدقيقة الـ15، مستغلا تمركز لاعبي فاركو الخاطئ داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ25 يمنع محمد سعيد شيكا، حارس فاركو هدفا ثانيا للزمالك، عقب كرة عرضية من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء قابلها حمزة المثلوثي برأسية.

وفي الدقيقة الـ36، يلغي حكم الساحة محمد الغازي، هدف التعادل لفاركو، سجله سيف تيري، بداعي وجود تسلل على المهاجم السوداني.

وبدأ الزمالك المباراة، بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد - زياد كمال - ناصر ماهر - مصطفى شلبي - سيد عبدالله.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما".

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أشرف وياسر حمد، ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر، وترافيس موتيابا وعمار ياسر، ومحمد السيد ومحمد عاطف، وناصر منسي.

أما تشكيل فاركو كان التالي..

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: عزمي غوما - ياسين السيد - محمود البدري - أحمد جمال.

خط الوسط: أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد.

خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ورامي صبري، ومحمد فخري وعمرو جمال، وعمرو ناصر ووليد مصطفى، ووليد علي ومحمد عز، ومحمود عماد.