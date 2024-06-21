«الدستور» ترصد أبرز المشروعات المقرر افتتاحها فى 30 يونيو

تشهد الدولة تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، أسهمت فى إحداث تنمية حقيقية بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصة مع تنفيذها فى كل القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطرق والإسكان والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضى، بهدف توفير المعيشة اللائقة بكل المصريين. ومن المنتظر افتتاح عدد كبير من هذه المشروعات بالتزامن مع احتفال الدولة والمصريين بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، خلال الشهر الجارى، على رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المقرر إطلاق مرحلتها الثانية بحلول هذا التاريخ المجيد فى تاريخ مصر.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية أهم المشروعات المقرر افتتاحها فى ٣٠ يونيو الجارى، فى مختلف القطاعات الحيوية، من زراعة وصناعة وتموين واتصالات وبترول ونقل، وغيرها الكثير.

يستمر تنفيذها ٤ سنوات.. إطلاق العام الأول من المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بـ150 مليار جنيه

تستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تطوير أكثر من ٤٧٠٠ قرية بمختلف أنحاء الجمهورية، على ٣ مراحل تمتد بين عامى ٢٠٢١ و٢٠٣٠، بتكلفة متوقعة فى حدود ٢ تريليون جنيه، وفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت الدولة المرحلة الأولى على مستوى ١٤٧٧ قرية فى ٥٢ مركزًا بـ٢٠ محافظة، خلال الفترة بين ٢٠٢١/٢٠٢٢- ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بإجمالى ٢٣ ألف مشروع، استفاد منها ١٨ مليون مواطن، بتكلفة قدرها ٢٥٠ مليار جنيه، مع بلوغ نصيب محافظات الصعيد ٦٨٪ من المشروعات المنفذة خلال هذه المرحلة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» فى أول يوليو المقبل، وتستمر لمدة ٤ سنوات، وذلك اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ حتى ٢٠٢٧/٢٠٢٨.

ويبلغ حجم مخصصات العام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» نحو ١٥٠ مليار جنيه، موزعة بين مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بـ١٠٥.٨ مليار جنيه تعادل ٧٠٪ من إجمالى التمويل، ومشروعات الصحة ١١.٢ مليار جنيه بنسبة ٧٪، ومشروعات الغاز الطبيعى ٨.٣ مليار جنيه بنسبة ٦٪، ومشروعات التعليم ٦.٧ مليار جنيه بنسبة ٤٪، ومراكز الشباب ٣.٨ مليار جنيه، والكهرباء ٣.٧ مليار جنيه.

وتعتزم الحكومة، فى العام الأول من المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية، التوسع فى مشروعات شبكات الطرق الداخلية، بتكلفة ٣.٣ مليار جنيه، والطرق الرئيسية بتكلفة ٢ مليار جنيه، بجانب تأهيل الترع والكبارى والرى بقيمة ٢.١ مليار جنيه، ومد الألياف الضوئية لتدعيم شبكات الإنترنت بـ٢.٤ مليار جنيه.

وتخطط الحكومة لتنفيذ ٦٩٨ مشروع صرف صحى متكاملًا، ورفع طاقات ٩٧ من المحطات المعالجة المستهدفة إلى مليون م٣/ يوم، علاوة على مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال ٢٣٥٠ كم، وإنشاء ١٨ محطة مياه شرب جديدة، وتنفيذ ٣١٥ ألف وصلة مياه، و١.٨ مليون وصلة صرف صحى منزلية.

كما تستهدف تطوير وإنشاء ٤١١٥ مدرسة و١٢٥٦٥ فصلًا بتكلفة ٦.٧ مليار جنيه، وتطوير وإنشاء ٥٥ مستشفى و٨٥٤ وحدة صحية بتكلفة ١٠.٦ مليار جنيه، وإنشاء ٤٩٣ نقطة إسعاف جديدة بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه، و٤٣٧ وحدة ومجمع خدمات حكومية بتكلفة ١.١ مليار جنيه.

وعلى صعيد مشروعات الطرق والطاقة، من المستهدف تنفيذ ٣٣٦ كوبرى بتكلفة ١.١ مليار جنيه، وتزويد ٤ ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى بتكلفة ٨.٣ مليار جنيه، لزيادة نسبة تغطيتها بالخدمة من ١٠٪ إلى ٧٥٪، وتبطين نحو ١٦٥٤ كم من الترع.

تنفيذ توسعات مصفاة «ميدور» بتكلفة استثمارية 2.7 مليار دولار

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على إنهاء بعض المشروعات القومية التى بدأت فى تنفيذها، يوم ٣٠ يونيو الجارى، مع العمل على مشروعات أخرى من المتوقع أن تكتمل خلال ٢٠٢٤. من بين هذه المشروعات يبرز مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى القرى، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع توجيه وزير البترول باستمرار وانتظام أعمال المشروع. ويجرى حاليًا العمل على الشبكات الخارجية والداخلية فى ٧٢١ قرية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بعد الانتهاء بالفعل من ٥٣٥ قرية، بالتزامن مع تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية فقط فى ١٢٠ قرية أخرى، والتى جرى الانتهاء من ٧٢ قرية منها، ليصبح إجمالى القرى التى تشملها أعمال توصيل الغاز الطبيعى ٨٤١ قرية.

ويستمر كذلك تنفيذ مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، الذى يعتبر من المشروعات الحيوية التى تسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى بشكل كبير، عبر زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية، ما يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبى. وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع توسعات مصفاة «ميدور» حوالى ٢.٧ مليار دولار، بهدف توفير منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تقدر بحوالى ٣ ملايين طن سنويًا، بما فى ذلك السولار والبنزين عالى الأوكتين، ووقود النفاثات والبوتاجاز والكبريت.

18 تجمعًا زراعيًا صناعيًا تنمويًا فى وسط وشمال سيناء

ينتظر قطاع الزراعة افتتاح عدد من المشروعات القومية، خلال احتفالات الدولة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، على رأسها توسعات مشروعى «الدلتا الجديدة» و«مستقبل مصر»، على مساحة إجمالية ٢.٢ مليون فدان فى شمال الصحراء الغربية، تتضمن زراعة محاصيل استراتيجية وخضر وفاكهة للاستهلاك المحلى والتصدير إلى الخارج.

وتضم المشروعات الزراعية المرشحة للافتتاح فى ٣٠ يونيو: توسعات الصوب الزراعية لإنتاج الخضر، واستكمال زراعة المليون ونصف المليون فدان فى جميع أنحاء الجمهورية، واستصلاح أكثر من نصف مليون فدان فى سيناء، إلى جانب افتتاح ١٨ تجمعًا زراعيًا صناعيًا تنمويًا فى وسط وشمال سيناء. وتشمل، كذلك، مشروعات تنمية الثروة السمكية فى قناة السويس وبركة غليون وشرق الدلتا، ومشروعات التوسع فى إنتاج الثروة الحيوانية بمزارع التسمين والتربية، إلى جانب مشروع «توشكى الخير» فى الجنوب.

14 منطقة لوجستية.. وزيادة الرصيد الاستراتيجى من القمح

تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة طموحة لزيادة الرصيد الاستراتيجى الآمن من القمح، حتى لا يتعرض إلى عوامل التلف، وبما يحقق زيادة القدرة التخزينية إلى ٣.٦ مليون طن، بدلًا من ١.٢ مليون طن فى الوقت الحالى.

وتتضمن الخطة العمل حاليًا على إنشاء ١٤ منطقة لوجستية فى ١٠ محافظات، بحجم استثمارات يصل إلى ٣٣.٥٤ مليار جنيه، توفر حوالى ٢٤٥ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وجرى بالتزامن تنفيذ خطة تتعلق بأسواق الجملة المركزية، تضمنت إنشاء أول سوق جملة مركزية بمحافظة الإسماعيلية، تمهيدًا لإنشاء ١٤ سوقًا مماثلة على مستوى كل محافظات الجمهورية، بجانب التخطيط لإنشاء ٧ مستودعات استراتيجية على مساحة ١.٣ مليون متر مربع، وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، بتكلفة تقديرية ١٤ مليار جنيه.

جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية.. وافتتاح «غزل 4»

تعمل وزارة قطاع الأعمال على تطوير عدد من المصانع التابعة، على رأسها مصنع «غزل ٤» للغزل والنسيج، إلى جانب ٤ محالج جديدة، فى إطار المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادتها إلى عرشها الذهبى، إلى جانب إنشاء ٨ مصانع جديدة للأدوية بتكلفة مليار جنيه، وجذب استثمارات أجنبية بنحو ١٠ مليارات دولار.

وقال مصدر مطلع بوزارة قطاع الأعمال إن مصنع «غزل ٤» بمدينة المحلة الكبرى من أبرز المصانع المطورة الجاهزة للافتتاح فى ذكرى ٣٠ يونيو، بعدما كان من المقرر افتتاحه خلال الاحتفال بعيد العمال الماضى. وأضاف المصدر أن المشروعات الكبرى فى قطاع الأعمال العام تتضمن أيضًا إنشاء مصنع ألومنيوم جديد فى العين السخنة، بتكلفة تبلغ نحو ٣ مليارات دولار، بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، إلى جانب مصنع لإنتاج خام الألومنيوم فى منطقة «المثلث الذهبى»، بتكلفة تبلغ نحو ٢ مليار دولار، بالتعاون مع إحدى الشركات البحرينية.

7 مستشفيات جديدة تابعة للجامعات الخاصة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة تعمل على خطة متكاملة للمشروعات والجامعات الجديدة المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، على رأسها استكمال إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة. وأضاف «عبدالغفار»: «من المستهدف إنشاء ١٧ جامعة تكنولوجية حديثة؛ لمواكبة التطور التكنولوجى ومتطلبات سوق العمل ومن المقرر افتتاح ٧ مستشفيات جامعية تابعة للجامعات الخاصة، ستمثل إضافة فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية القائمة».

محطة قطارات صعيد مصر ومحور خزان أسوان

قال مصدر مسئول فى وزارة النقل إنه من المقرر افتتاح محطة سكك حديد صعيد مصر خلال احتفالات الدولة بذكرى ٣٠ يونيو، وذلك بإجمالى تكلفة ٣.٣ مليار جنيه، على مساحة ٣١ ألف متر مربع، بجانب ملحقاتها من ورش ومخازن وسكك حديد على مساحة ١٦٤ ألف متر مربع.

وأضاف المصدر أن الشوارع والأحياء المحيطة بمحطة سكك حديد صعيد مصر تشهد أعمال تطوير متواصلة حاليًا، ترقبًا لافتتاحها بشكل رسمى، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تتضمن رصف الطرق وتجميل الشوارع، وطلاء واجهات العقارات المقابلة، وتشجير المنطقة المحيطة بالكامل، ورفع كفاءة وزراعة المسطحات الخضراء.

وواصل: «من المقرر أيضًا افتتاح مشروع محور خزان أسوان خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تقدم أعمال التشطيبات النهائية الخاصة به حاليًا، علمًا بأن طول المحور ٥.٤ كم وعرضه ٢٩ مترًا، ويضم ٣ حارات مرورية لكل اتجاه».

تشغيل 20 من «مراكز إبداع مصر الرقمية» لتأهيل الشباب

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن من أبرز المشروعات القومية التى شارك فيها القطاع خلال الفترة الأخيرة إنجاز مشروعات الاتصالات فى قرى مبادرة «حياة كريمة». وأضاف «طلعت»: «سيتم الانتهاء من إنشاء ٣٠ من مراكز إبداع مصر الرقمية خلال العام الجارى، على أن يُفتتح نحو ٢٠ مركزًا منها قبل ٣٠ يونيو الجارى، بحجم استثمارات يبلغ ٥ مليارات جنيه، بهدف توفير فرص لتدريب وتأهيل الشباب، واحتضان الأفكار الناشئة وريادة الأعمال».

إنشاء «صالة 4» ومبنى صديق للبيئة فى مطارى القاهرة والغردقة

تعلن وزارة الطيران المدنى عن الانتهاء رسميًا من تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قريبًا، من بينها أول مبنى صديق للبيئة فى مطار برج العرب الدولى، الذى بلغت نسبة تنفيذه ٩٠٪ حتى الآن، بالتزامن مع دراسة إنشاء مبنى مماثل فى مطار الغردقة الدولى. وتضم قائمة المشروعات التى تعمل عليها «الطيران المدنى» إنشاء «صالة ٤» فى مطار القاهرة الدولى، ليكون قادرًا على مواكبة المطارات الذكية، والتوسع فى حركة التشغيل بالمطار.