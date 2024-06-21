مصرع السائق وإصابة 9 أشخاص.. النيابة تحقق فى حادث انقلاب "ميكروباص" بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع سائق وإصابة 9 ركاب في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تبين من المعاينة أنه أثناء سير سيارة “ميكروباص” اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار أحد الإطارات، وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع السائق وإصابة 9 ركاب.

وصرحت النيابة بدفن السائق، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بدائرة القسم.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.