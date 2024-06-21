محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبرى الهويس بقرية إبشان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري الهويس بقرية إبشان بمركز بيلا، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري الذي يربط بين مركز بيلا ومحافظتي كفرالشيخ والغربية، لسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة رقمية بنظام العد التنازلي توضح مدة المشروع وتاريخ الانتهاء من الأعمال.

كشط الطبقة السطحية للكوبري

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم كشط الطبقة السطحية للكوبري تمهيدًا لبدء أعمال الصيانة بالطريق والكويري والفواصل الحديدية، وجار تركيب الأخشاب وتسريع وتيرة الأعمال فى أقرب وقت ممكن والجودة المطلوبة لتيسير حركة السير المركبات والمواطنين.

كوبري الهويس أحد أهم الكباري في مركز ومدينة بيلا

وأكد أن الهيئة العامة للطرق والكباري، بدأت أعمال صيانة وتطوير الكوبري، والذي يعد أهم كباري مركز ومدينة بيلا، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، مشيرًا إلي أن الكوبري يمثل نقطة مهمة للمواطنين، وذلك لرفع كفاءة الطريق لتيسير حركة السير المركبات والمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تمهيد وجاهزية الطريق البديل وهو طريق «بيلا - حاذق - أبوبدوي» بدلا من طريق «بيلا - إبشان - الكراكات» للمتجهين إلي محافظة كفرالشيخ، علي أن يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمه لذلك، والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين.

تشكيل دوريات عمل لإنهاء الأعمال علي مدار الـ24 ساعة

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل ورديات عمل تضمن استمرار العمل علي مدار ٢٤ ساعة لسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، وكذلك وضع لوحة رقمية بنظام العد التنازلي توضح مدة المشروع وتاريخ الانتهاء منه.