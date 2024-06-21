الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 3 متهمين بحيازة 22 كيلو حشيش بالمرج

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

أمرت نيابة المرج بحبس 3 متهمين بتجارة المخدرات في المرج، وتم التحفظ على كمية من الحشيش ضبطت بحوزة المتهمين. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سائق و2 آخرين، لاتجارهم في المواد المخدرة بمنطقة المرج. 

ونجحت قوة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وتم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته 10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، كما تم ضبط سائق، وبحوزته 10،200 كيلو جرام لـمخدر الحشيش. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة المرج تجارة المخدرات المرج الحشيش تحريات الاجهزة الامنية

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