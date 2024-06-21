وسط تصاعد التوترات.. أبرز نقاط الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل

تصاعدت حدة التوترات بين حزب الله وإسرائيل خلال هذه الفترة إثر الأحداث المشتعلة في قطاع غزة، وعلى المستوى الميداني، تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية العبرية إلى وجود عدة نقاط اشتباك بين الجيش الإسرائيلي وعناصر المقاومة الفلسطينية في منطقة رفح وتل السلطان.

تقدم أعداد كبيرة من الدبابات شمال رفح

وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرًا يوضح أن هناك وتيرة ملحوظة في تقدم أعداد كبيرة من الدبابات صوب شمال مدينة رفح وغربها باتجاه تل السلطان؛ بغرض

تسريع وتيرة العمليات العسكرية والسيطرة على كامل محيط جنوب غزة.

ونشر عدد من الصحف العبرية تقارير تتضمن تسريبات لبعض التفاصيل حول تقديرات أمنية صادرة من الشاباك تشير فيها إلى وجود 100 كيلو متر من الأنفاق في محيط ممر نتساريم، بالإضافة إلى وجود 20 فتحة نفق مخصصة لإطلاق الصواريخ.

وفي هذا الإطار يلاحظ مواصلة القوات الإسرائيلية عمليات التطهير جنوب مدينة غزة في شمال القطاع بمحاذاة ممر نتساريم؛ بغرض توسعة الممر بعمق كيلو متر إضافي، وبهذا يكون عرض الممر اثنين كيلو متر.

وعلى المستوى الإنساني، ذكرت الصحيفة أن المسئولين العسكريين الأمريكيين أنه من المقدر أن يقترب استئناف عمل الرصيف البحري والذي سيمتد عمله لمدة ثلاثة أشهر فقط.

كما اهتمت بنقل تصريحات نتنياهو في هذا الشأن، والتي جاءت لتوضح الرؤية الإسرائيلية بأولوية تشكيل إدارة مدنية في غزة يقتصر عملها على توزيع المساعدات فقط.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الخطوط العريضة لوثيقة أكاديمية تعكس الرؤية الإسرائيلية لطبيعة اليوم التالي في غزة، والتي تقدمت بها إلى الجيش الإسرائيلي منذ أشهر قليلة، وهي كالتالي:

-إقامة مؤسسات مدنية انتقالية في مجال المساعدات، والصحة، والتعليم، وإعادة الإعمار.

-البحث عن مسئولين فلسطينيين في غزة لتشكيل حكومة إدارة في قطاع غزة.

-إعادة توزيع الخريطة الديموغرافية لسكان القطاع.

-في هذا الإطار، علق المحللون على بنود هذه الوثيقة بأنها منفصلة عن الواقع خاصة في إطار مطالبتها بتحقيق هدف القضاء على حماس.

ومن هذا المنطلق، وصف المعلقون أن فكرة القضاء على حماس هي فكرة مبهمة وغير قابلة للتحقيق في المستقبل المنظور.