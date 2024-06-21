الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز

التعليم توجه نصيحة مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل امتحانات غدا

شادي زلطة
شادي زلطة

وجه شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بنصيحة هامة، قائلا "نؤكد عليها مرارا وتكرارا لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان مادة اللغة العربية غدا"، في بداية انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية.

وأكد المتحدث الرسمي، قائلا "لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام.. هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال..وكافة هذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها..واجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي".

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انطلاق ماراثون الثانوية العامة 


وفي إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع، والتي تستهل غدا السبت بامتحان اللغة العربية، تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8.15 صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

كما شدد الوزير على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وقد تابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الاجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الالكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية.

وطالب الوزير الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

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كما شدد الدكتور رضا حجازي أيضًا على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

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