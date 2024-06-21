الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصام عمر وطه الدسوقي يروجان لـ"سيكو سيكو".. والجمهور: احلى جيل

عصام عمر وطه الدسوقي
عصام عمر وطه الدسوقي

يواصل الفنانان عصام عمر وطه الدسوقي تصوير فيلمهما الجديد “سيكو سيكو” والذي يعتبر أولى بطولتهما المطلقة بالسينما، ومن المقرر عرضه بموسم صيف العام الجاري.

وحرص الثنائي على الترويج لفيلمهما وتشويق الجمهور بنشر صورة لهما من كواليس العمل عبر فيس بوك، وانهالت التعليقات المشيدة بهما، حيث علق أحد المتابعين: “الجيل ده حلو قوي بصراحة بالتوفيق يا شباب”.

 

وتدور أحداث فيلم "سيكو سيكو" في إطار كوميدي ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من تفاصيل الفيلم والأبطال المشاركين خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر أعمال عصام عمر هو مسلسل  مسار اجباري والذي شاركه في بطولته كل من أحمد داش، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

بينما كانت آخر أعمال طه دسوقي، مسلسل حالة خاصة، الذي عرض على منصة واتش ات الرقمية، وتدور أحداثه  حول المحامي (نديم أبو سريع)، الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه (أماني النجار)، وتمتلئ رحلة (نديم) بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

مسلسل حالة خاصة أحد إنتاجات منصة watch it الأصلية، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج «تى فيجن» للمنتج طارق الجناينى، ومن المفترض عرض العمل على المنصة بدءًا من اليوم، وهو مكون من 10 حلقات.

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