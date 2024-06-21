أستاذ علوم سياسية يوضح آخر مستجدات الوضع فى غزة

أوضح الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، آخر مستجدات الوضع في غزة، ومدى نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها، قائلًا: "إنه يمكن تصوير ما نشهده خلال هذه الفترة بثلاثة مشاهد أساسية؛ المشهد الأول هو مشهد كارثي بامتياز لأن ما نشهده هو كارثة حقيقية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي دون التوقف على مدار 9 أشهر؛ حيث المزيد من الشهداء والمزيد من المفقودين والمزيد من المصابين، ولا رادع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لا أممي ولا قانوني ولا حتى ضغوط دولية".

وأضاف الدكتور حسن سلامة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “extra news”، أن المشهد الثاني هو مشهد تاريخي ويتمثل في مشهد الجهد المصري المتواصل على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الإغاثية، والتواصل مع كافة الأطراف في محاولة للتوصل إلى هدنة وحقن دماء الفلسطينيين، وفي النهاية تواجه بالتحدي والمراوغات الإسرائيلية؛ حيث جهد مصري متواصل لإيصال المساعدات وقد كان متواصلًا قبل أحداث 7 أكتوبر من خلال معبر رفح ولم يتوقف إلا في ضوء الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأوضح أن المشهد الثالث، هو مشهد مراوغ بكل ما فيه من مراوغات؛ فالمشهد المراوغ تدخل فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وتدخل فيه إسرائيل أيضًا، لأن ما نشهده حتى الآن هو مجموعة من الادعاءات التي لا نجد لها دليلا على أرض الواقع.