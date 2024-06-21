احتفل بشارة الحداد.. أفشة يمنح الأهلى هدف التقدم على الداخلية

منح محمد مجدي أفشة التقدم لصالح الأهلي أمام الداخلية في المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الـ12 المؤجلة من دوري نايل.

جاء الهدف في الدقيقة 19 بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور ليمررها كهربا إلى أفشة الذي استلم الكرة وسددها بالقدم اليسرى رائعة داخل الشباك.

واحتفل أفشة بوضع شارة الحداد التي ارتداها بعد وفاة مشجعتي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح، فوق رأسه.

ووقف لاعبو فريقي الأهلي والداخلية لمدة دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الفريقين حاليًا على ملعب "السلام" ضمن الجولة الـ12 المؤجلة ببطولة الدوري.

وجاء القرار بعد وفاة مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين وافتهما المنية منذ يومين، إثر ‏حادث أليم عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وحرصت جماهير الأهلي على تقديم لفتة طيبة لروح الثنائي بتجهيز بانر مكتوب "اللهم ألهم أهاليهم الصبر والسلوان.. رحم الله نرجس ونورهان".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق ورضا سليم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبدالفتاح ومحمود متولي وأحمد عبدالقادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.