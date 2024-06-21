غياب حسام حسن.. قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش بدورى نايل

قرر أحمد سامي، المدير الفني لـ"سموحة"، ضم 22 لاعبا بقائمة الموج الأزرق، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة سموحة وطلائع الجيش بدوري نايل

يحل سموحة ضيفا ثقيلا على نظيره طلائع الجيش، في تمام السابعة مساء غدا السبت، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وطلائع الجيش بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة سموحة ونظيره طلائع الجيش، مساء غدا السبت، في تمام السابعة مساءً بإستاد جهاز الرياضة العسكري، على الهواء مباشرة.

قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

حراس المرمى: الهانى سليمان، محمد أشرف، حسين تيمور.

خط الدفاع: بركات حجاج، جاستين آرثر، طارق علاء، أحمد حكم، عبدالرحمن عامر، حمدي علاء.

خط الوسط: محمد كناريا، محمد مكرونه، أحمد خالد، محمد عصام، الحبيب أحمد، حسام جريشة، عبداللطيف قسو، جونيور اجايي، دكوا دودو، أبو بكر ليادي، عمرو قلاوة.

خط الهجوم: فادى فريد، مصطفى البدري.

وشهدت قائمة الموج الأزرق لمواجهة الفريق العسكري، غياب الثنائي حسام حسن ومحمد مصطفى ميدو، وذلك بسبب الإيقاف.

قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش

موقف سموحة بجدول دوري نايل

يحتل سموحة، المركز الخامس بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 38 نقطة، بواقع 10 انتصارات و8 تعادلات و7 هزائم، من 25 مباراة، حيث يمتلك مواجهة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرون أمام الأهلي، تقام في وقت لاحق، تحدده رابطة الأندية المحترفة.

سموحة يسقط الداخلية

نجح فريق سموحة، في إسقاط الداخلية، بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الماضية، بمسابقة دوري نايل.