حظر الساعات الذكية والهواتف المحمولة فى امتحانات الثانوية العامة بدمياط

أعلن محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، رفع درجة الاستعداد والتأهب لاستئناف امتحانات الثانوية العامة "دور أول" للعام الدراسي 2023/ 2024 للمواد المضافة للمجموع التى تنطلق، غدًا السبت، بامتحان مادة اللغة العربية للشعبة العامة.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم تعمل على قدم وساق طوال فترة أجازة عيد الأضحى لتوفير كل سبل الراحة لأبنائنا لطلاب، وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، بناء على توجيهات الدكتورة رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

واطمأن وكيل الوزارة على توفير المراوح بكافة اللجان والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب، كذلك توفير المياه المبردة لمساعدة الطلاب على حرارة الجو.

وشدد على الالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨:١٥ صباحًا لإعطاء الوقت الكافى للتفتيش، كذلك عدم تأخير تسليم الطلاب ورق الاسئلة عن الموعد المحدد.

وأوصى وكيل الوزارة مديرى عموم الإدارت التعليمية بالمرور الدورى على اللجان وتذليل كل العقبات وتوفير جميع سبل الراحة بها، وطالب بالالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، مؤكدا التحلى بضبط النفس والمسئولية خلال فترة أعمال الإمتحانات، والعمل على توفير كل سبل الراحة داخل اللجان حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب ومنع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية موبايل وسماعات وساعات سمارت، وكذلك الملاحظين والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما شدد وكيل الوزارة على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أي أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات، وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

كذلك التنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فورى، مشيرا إلى تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (١٠١)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقًا للقانون.