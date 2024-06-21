دعوة لتوظيف الذكاء الاصطناعى بالقطاعات الثقافية.. وزيرة الثقافة تكشف التفاصيل لـ"الدستور"

أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفاصيل ما جاء في بيان الوزارة حول مشاركتها بجلسة مجلس الشيوخ والتي تحدثت فيها عن فكرة إنشاء مركز للصناعات الثقافية والإبداعية يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًة أن الهدف هو إنشاء مركز للصناعات الثقافية والإبداعية يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي وليس إنشاء مركز مستقل للذكاء الاصطناعي.

وزيرة الثقافة توضح الهدف من إنشاء مركز للصناعات الثقافية والإبداعية

وأكدت وزيرة الثقافة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما طرحته فى جلسة مجلس الشيوخ بشكل دقيق يدور حول فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات الثقافية وهي ورقة شاركت بها في الجلسة، لأن الصناعات الثقافية ليست فقط الحرف التراثية، وأن التأليف الموسيقي من الصناعات الإبداعية التي تقوم بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الآن وهو ما طرحناه من حيث العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والصناعات الثقافية والإبداعية من هذه الزاوية.

مركز الصناعات الثقافية والإبداعية يعزز تبادل المعرفة والخبرات

وبحسب بيان الوزارة، فإن دعوة وزيرة الثقافة لإنشاء مركز للصناعات الثقافية والإبداعية يعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يهدف لتسهيل التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم الابتكار، وتنظيم حملات توعوية لتعريف أصحاب المصلحة في الصناعات الثقافية والإبداعية بإمكانيات الذكاء الاصطناعي وفوائده، وتشجيعهم على تبني هذه التقنيات.

كيف استعدت الدولة المصرية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني؟

أطلق مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للأمن السيبراني، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (٢٠١٧- ٢٠٢١)، كما أنشئ المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.