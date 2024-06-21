الثانوية العامة 2024.. المحافظات تتخذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب

استعدت محافظات الجمهورية لاستئناف امتحانات الثانوية العامة، اليوم، عبر سلسلة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية عالية المستوى، لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أى عراقيل أو منغصات.

فى السطور التالية، ترصد «الدستور»، أبرز الاستعدادات التنظيمية التى اتخذتها المحافظات ومديريات التربية والتعليم على مستوى جميع أقاليم مصر، لاستقبال الطلاب وإجراء الامتحانات على أعلى مستوى من التنظيم والتأمين.

الإسكندرية.. منع تشغيل مكبرات الصوت فى المناطق المحيطة باللجان

استعدت الإسكندرية لاستئناف الامتحانات فى ١٤٠ لجنة على مستوى المحافظة، وأكد المحافظ اللواء محمد الشريف أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربى أبوزيد، مدير المديرية، قد أنهت استعداداتها للامتحانات، موجهًا جميع الأجهزة المعنية بالتعاون مع مديرية التعليم لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب.

وكلّف جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية، لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكل الإجراءات اللازمة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة، فى محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فورى، ومنع تشغيل مكبرات الصوت فى المناطق المحيطة لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

بدوره، قال الدكتور عربى أبوزيد، مدير «تعليم الإسكندرية» إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية بالمحافظة بلغ ٥٤٥٠٢ طالب، منهم ١٧٤٥٥ طالبًا للشعبة الأدبية، و٢٤٢٨٠ طالبًا لشعبة العلوم، و١٠٥٦٥ طالبًا لشعبة الرياضيات و٢٢٠٢ طالب للدولى، يؤدون امتحاناتهم أمام ١٤٠ لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

بنى سويف.. حظر اصطحاب التليفونات المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية

حرص الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على متابعة سير امتحانات المواد الأساسية للدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، التى تستأنف اليوم السبت، بالمواد الأساسية المضافة للمجموع داخل ٤٥ لجنة تضم أكثر من ١٩.١ ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة بالشعبتين العلمية والأدبية.

ويستمر الطلاب فى تأدية الامتحانات لتختتم فى ١٧ يوليو المقبل لشعبة الأدبى بالفلسفة والمنطق، وللشعبة العلمية «علمى علوم» بمادة الأحياء، ويوم ٢٠ يوليو بالديناميكا لعلمى رياضة.

وتواصل المحافظ مع هانى عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، للاطمئنان على استمرار توافر جميع التسهيلات والإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، التى انطلقت فى ١٠ يونيو الجارى بالمواد غير المضافة للمجموع، وتستكمل بامتحانات المواد الأساسية حتى ٢٠ يوليو المقبل.

وأكد وكيل الوزارة حرص المديرية على تنفيذ الإجراءات الخاصة بتأمين مركز توزيع الأسئلة، وحظر اصطحاب الطلاب والطالبات التليفونات المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية حديثة «سماعات أو ساعات ذكية أو أجهزة إلكترونية» تساعد فى الغش، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق بأى محاولات للغش التقليدى أو الإلكترونى، فضلًا عن منع دخول الملاحظين بالهواتف المحمولة.

كفرالشيخ.. عدم التفتيش داخل اللجنة والاكتفاء بتمرير العصا الإلكترونية

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، لعقد امتحانات الثانوية العامة، بغرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية الـ١٣، تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتقديم العون والمتابعة لأى طارئ، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء جمال نورالدين.

من جهته، أوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن دخول الطلاب للمدارس يبدأ من الساعة ٨.٢٥ صباحًا بعد التفتيش على البوابة الرئيسية، وعدم تفتيش الطلاب داخل اللجنة والاكتفاء بتمرير العصا الإلكترونية على جسم الطالب فقط، واللجوء للتفتيش الذاتى فى حالة صدور إنذار من العصا الإلكترونية، مع التحقق والتأكد من شخصية جميع الموجودين باللجنة، والإعلان فى مكان ظاهر عن قوانين تجريم الغش والمواد المهمة منه.

وقال إن مسئولية إرساء الانضباط تقع على رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكد من عدم دخول أى هواتف أو كاميرات أو ساعات ذكية داخل اللجان، مع وضع آلية لجمع هذه الأجهزة بعناية، والتأكد من عدم دخول أى كتب أو ملازم خارجية، والالتزام بكل التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات.

الوادى الجديد.. مناشدات لأولياء الأمور بعدم التكدس أمام المدارس

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، المهندس سيد عبدالعزيز، عن أن المديرية جهزت ١١ لجنة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، لاستقبال الطلاب لأداء امتحان اللغة العربية، أول مادة مضافة للمجموع. وقال «عبدالعزيز» أمس: «غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية، تباشر أعمالها فى متابعة آخر مستجدات العمل، لتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال أداء الامتحانات». وأشار إلى التواصل مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية والاطمئنان على جاهزية لجان سير الامتحانات فى جميع الإدارات التعليمية، وسط تكاتف كل الجهود لإزالة أى عقبات تواجه الطلاب خلال فترة الامتحان. وناشد وكيل الوزارة أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان، لعدم إثارة أى قلق أو توتر فى نفوس الطلاب خلال تأدية الامتحان وحرصًا على مصلحتهم.

فى سياق متصل، قرر وكيل الوزارة إحالة مسئول أمن مدرسة الفنية بنات للتحقيق العاجل، خلال زيارة مفاجئة للمدرسة، عقب ملاحظة التقصير فى تنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للعمل، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر فى أداء عمله المنوط به، وأنه ستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

البحر الأحمر: المتابعة عبر غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، هشام منير، إن الطلاب سيؤدون الامتحانات فى مادة اللغة العربية أمام ١٣ لجنة، وهى أولى المواد المضافة للمجموع.

وأضاف: «غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية تباشر أعمالها لمتابعة آخر المستجدات، والوقوف على جاهزية اللجان ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية».

وشدد على تكاتف الجهود وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والأمنية والتنظيمية، لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان فى المحافظة ٣ آلاف و٧١٤ طالبًا وطالبة.

البحيرة.. التنبيه على أهمية توفير الهدوء داخل اللجان

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه جرى التوجيه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، مع تكاتف كل الجهود التى تسهم فى حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب من خلال التحلى بالمسئولية خلال سير الامتحانات.

وشددت «بلبع» على أهمية العمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات التى أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، والتشديد على منع الغش بكل أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء وتنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، ما يضمن انضباط سير الامتحانات.

مطروح.. التأكد من توفير المياه فى استراحة المراقبين

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جاهزية اللجان لاستئناف امتحانات الثانوية العامة واستقبال الطلاب لبدء الامتحانات فى المواد التى تضاف للمجموع. وأوضح «شعيب»: «يؤدى ٢٢٥١ طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى الامتحانات التى تضاف للمجموع فى ١٤ لجنة، وتابع: «انعقدت غرفة العمليات الرئيسية بالتربية والتعليم وجرى ربطها بديوان عام المحافظة ووزارة التربية والتعليم ومركز السيطرة، لمتابعة سير العملية الامتحانية وتلقى شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم إن وجدت وحلها على الفور». وأشار إلى مراجعة وضع استراحات مراقبى الثانوية، وعددها ١٦ استراحة على مستوى المحافظة وتوفير المياه والخدمات وجميع الاحتياجات، إضافة إلى تكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان الامتحانية واستقرار التيار الكهربى لتوفير المناخ المناسب خلال امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.