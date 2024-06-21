بعثة حج الجمعيات الأهلية: رضا تام من الحجاج وفقا للمتابعة واستطلاع الرأي

قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 7500 حاج بخلاف 295 حاجا انضموا من هيئات التضامن الاجتماعي، جميعهم بخير، مضيفا أنهم أدوا المناسك وأقاموا وفقا للفنادق المخطط لها.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أنه بداية من الأمس بدأ الحجاج المغادرة إلى الأراضي المصرية، مشيرا إلى عودة 1062 حاج، وبدأ تنفيذ برنامج زيارة المدينة المنورة وقضاء 4 ليالي للحجاج الذين لم يتمكنوا من الزيارة.

ولفت إلى أن الحجاج منقسمين إلى فوجين أحدهما يزور المدينة في البداية بنسبة 40% والآخرين يزورون بعد أداء المناسك.

وأشار إلى أن هناك رضا تام من الحجاج وفقا للمتابعة واستطلاعات الرأي التي تمت معهم، موضحا أن هناك تقارير يومية ترسل لغرفة العمليات.

وأشاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة أحوال الحجاج، والتي تتعلق بالحجاج الذين أدوا المناسك من خلال تأشيرات زيارة مخالفة للتعليمات الصادرة عن السلطات المصرية والسعودية، مؤكدا أن الحج النظامى مسؤول عنه وزارة أو جهة أو شركة، وتتواصل مع الحجاج وتعلمهم بالتفاصيل وأماكن الإقامة.