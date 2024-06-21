4.1 مليار جنيه إيرادات «القابضة للنقل البحرى والبرى» خلال عام

أعلنت الشركة «القابضة للنقل البحرى والبرى» عن أنها حققت خلال عامين نتائج أعمال وخدمات مميزة طبقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، منذ نقل تبعيتها للعمل تحت مظلة وزارة النقل فى ٣ أغسطس ٢٠٢٢.

وقالت الشركة فى تقرير نشرته وزارة النقل، إن إجمالى إيراداتها طبقًا للمؤشرات الأولية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وصل إلى ٤ مليارات و١١٧ مليون جنيه، مقابل ١ مليار و٩٥٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، و١ مليار و٤٨٠ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٢. بنسبة زيادة قدرها ١١١٪، و١٧٨٪ عن العامين السابقين على التوالى.

وحول جهودها منذ نقل تبعيتها للعمل تحت مظلة الوزارة، أوضحت الشركة أن صافى الربح النهائى للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بلغ ٣.٢٢٣ مليار جنيه مقابل ١.٣٨٠ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، و١.١٨٥ مليار جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبة زيادة قدرها ١٣٤٪، و١٧٢٪ عن العامين السابقين على التوالى.

ولفتت إلى أن إجمالى الإيرادات بالشركات التابعة للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وصل إلى ١٧.٦٤٠ مليار جنيه، مقابل ١٢.٨٨٤ مليار جنيه و٨.١٠٥ مليار جنيه فى نفس فترتى المناظرة، بنسبة زيادة قدرها ٣٧٪، و١١٨٪ خلال العامين المناظرين على التوالى.

إعادة هيكلة تداول الحاويات وتحديث أسطول الملاحة الوطنية

وأوضحت الشركة أن هذه النتائج المحققة ترجع إلى الجهود المبذولة خلال عامين فقط جرى خلالهما البدء فى تنفيذ خطط إعادة الهيكلة وتطوير نظم العمل، وأصول الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وتداول الحاويات والبضائع، حيث تسهم الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى ثلاث شركات تعمل فى مجال تداول الحاويات والبضائع: وهى «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع»، التى استطاعت تحقيق زيادة فى صافى الربح النهائى فى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٧.٤ مليار جنيه عن عامى ٢٠٢١/٢٠٢٢، ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

ولفتت الوزارة إلى أن شركتى «بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات» حققتا زيادة فى أعداد الحاويات المتداولة بعدد ٣٩٥ ألف حاوية عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، و٧٩١ ألف حاوية عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، فى ضوء تنفيذ خطط إعادة الهيكلة ورفع الكفاءة وتوريد ٣ أوناش ساحة عملاق RTG، و٣ أوناش رصيف عملاق STS، إضافة إلى عمليات تعميق وتكريك الأرصفة وزيادة العمق واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية وإعادة تأهيل الساحات مع تحسين العمليات التشغيلية من خلال تطبيق أحدث نظم التشغيل الإلكترونية.

وفيما يتعلق بنشاط النقل البحرى، أشار التقرير إلى أن شركة الملاحة الوطنية نجحت بأسطولها فى تأمين نقل الأقماح الواردة إلى مصر، كما اتخذت إجراءات تحديث أسطول النقل، حيث تمت إضافة السفينة «وادى الملوك» التى رفع الرئيس عبدالفتاح السيسى العلم المصرى عليها، وهى سفينة صب جاف حديثة فئة «BULK» من طراز «كامسر ماكس» حمولة ٨٢٫٣ طن ساكن، بطول ٢٢٩م وعرض ٣٢.٢٥ م وأقصى غاطس ١٤٫٥م، حيث تتطابق السفينة مع كل متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجارى، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة، وذلك فى إطار العمل على دعم الأسطول الوطنى بالسفن ذات التقنية العالية التى تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

ولفت التقرير إلى أن الشركة قامت بشراء السفينة «وادى العريش» لضمها إلى الأسطول البحرى بإجمالى حمولة بلغت ٨٢ ألف طن، حيث تعد درة الأسطول التجارى الوطنى لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية، وأيضًا لتوافقها مع الاشتراطات البيئية، منوهًا بأنه يبلغ طول السفينة ٢٢٩ مترًا وعرضها ٣٢ مترًا بغاطس ١٤٫٥ متر، حيث تدعم السفينة الأسطول التجارى المصرى فى عمليات تأمين ونقل السلع الاستراتيجية الواردة لمصر، خاصة القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضح التقرير أن الشركة حرصت على التعاقد على بناء عدد من السفن الجديدة وإعادة هيكلة منظومة تقييم وتعيين الأطقم البحرية على السفن مع استخدام تطبيقات ERP. Verson. CFM، وذلك فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية باستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى، ولتحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن التدعيم بهذه السفن أدى إلى ارتفاع صافى ربح الشركة إلى ٥٤٫٠٧ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٢، مقارنة بربح عام بلغ ٥٠٫٩٦ مليون دولار عام ٢٠٢١، والبالغ ٢١٫٥ مليون دولار عام ٢٠٢٠.

تدعيم الشحن والتفريغ وتطوير خدمات نقل الركاب

وفيما يخص نشاط الشحن والتفريغ، أوضح التقرير أن شركة السويس للشحن والتفريغ الآلى حققت زيادة فى صافى الربح فى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة زيادة بلغت ١٣٩٪ عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، و٣٠٠٪ عن عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك من خلال العمل على تطوير الأداء وبحث سبل تنمية الإيرادات وتدعيم معدات الشركة بشراء ٣ كلاركات بحمولات مختلفة، وتجديد التعاقد مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لاستغلال ٣ ساحات بميناء سفاجا فى تخزين البضائع والسيارات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الشحن والتفريغ داخلها، كما قامت بالاتفاق على إدارة المخزن النموذجى بميناء سفاجا البحرى بمساحة ٥٩٠٠م٢ لمدة خمس سنوات اعتبارًا من ٢/١٠/٢٠٢٢.

وفيما يتعلق بنشاط التخزين داخل وخارج الدائرة الجمركية، أشار التقرير إلى أن شركة المستودعات المصرية العامة تقوم بإنشاء وإدارة واستغلال المستودعات العامة والساحات والمناطق الحرة، لافتًا إلى أن إجمالى إيرادات الشركة الأولية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بلغ ٦٥٥ مليون جنيه، كما بلغ صافى الربح ١٦٦ مليون جنيه.

وفيما يتعلق بنشاط التوريدات والأشغال البحرية، أشار التقرير إلى أن الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية قامت، بعد نقل التبعية إلى وزارة النقل، ببذل الجهود لتنمية الإيرادات، حيث بلغ إجمالى الإيرادات عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، ٤٤٥ مليون جنيه مقابل ٣٧٩ مليونًا عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، و١٠٠ مليون جنيه فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بنسبة زيادة وصلت إلى ١٧٪ و٣٤٥٪ على التوالى.

وفيما يخص نشاط نقل الركاب، أوضح التقرير أنه يتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ثلاث شركات تعمل فى مجال نقل الركاب بين المحافظات هى: «الصعيد للنقل والسياحة EG BUS- وشرق الدلتا للنقل والسياحة- وأتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة»، حيث تقدم خدماتها لنقل الركاب بين محافظات الجمهورية فى خطوط منتظمة بمستويات خدمة متنوعة وأتوبيسات مجهزة بتكنولوجيا حديثة، ومحطات ركاب المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

وأضاف التقرير أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تبنت خطة تطوير وتحديث شاملة لشركات نقل الركاب الثلاث، حيث تم التصديق عليها من وزير النقل، وتتضمن منح تمويلات للشركات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية بإجمالى ١.٧٠٦ مليار جنيه، شملت التعاقد على شراء وتوريد ٤٨ أتوبيس مان قسطور بإجمالى ٣٥٤ مليون جنيه، حيث تم استلام ١٠ أتوبيسات، وجارٍ استكمال التوريد، كما تم التعاقد على توريد ١٠٠ أتوبيس يوتونج من إنتاج شركة النصر للسيارات بإجمالى ١.٠٥٠ مليار جنيه، بواقع ٥٠ أتوبيسًا لكل من شركتى شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا، إلى جانب إعادة تكوين ورفع كفاءة ٣٨٢ أتوبيسًا على مراحل، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى قامت بالمساهمة فى رأسمال شركة أكتا للنقل الجماعى التى تقوم بتقديم خدمة نقل ركاب داخل العاصمة الإدارية بـ٥٠ أتوبيسًا بالطاقة الكهربائية النظيفة، كما قامت الشركة بالمساهمة فى رأسمال الشركة المصرية للأتوبيس الترددى EGYPT - BRT من خلال تمويل قيمة شراء ١٠٠ أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية لنقل الركاب على الطريق الدائرى، فى إطار توجه الدولة لتقديم خدمات النقل بوسائل نظيفة وصديقة للبيئة.