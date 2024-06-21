الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الافتتاح قريبًا.. انتهاء 97% من أعمال ترميم مسجد أبوغنام الأثرى بكفرالشيخ

جانب من ترميم المسجد
جانب من ترميم المسجد

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إن نسبة تنفيذ أعمال ترميم مسجد “أبوغنام الأثري” بمدينة بيلا، بلغت حوالي 97%، ضمن الأعمال التي يتم تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، لإعادة المسجد إلى حالته الأصلية.

موعد افتتاح مسجد أبوغنام الأثري 

كما كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة مراجعة تنفيذ الأعمال للانتهاء من ترميم مسجد «أبوغنام» الأثري، والالتزام بالجدول الزمني المحددة لأعمال الصيانة والترميم، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، وذلك لإحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة، ويأتي ذلك تحقيقا لطفرة نوعية ملموسة في حي أبوغنام ببيلا.

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خطة لتحسين الصورة البصرية بمنطقة مسجد أبوغنام

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه يتم حاليًا وضع خطة لتحسين الصورة البصرية بمنطقة مسجد «أبوغنام» الأثري، من خلال إعادة استغلال المساحات غير المستخدمة المحيطة بالمسجد، والحديقة المجاورة للمسجد، لإحداث نقلة نوعية بالمنطقة، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة التي يقع بها المسجد، باعتبارها من أقدم مناطق مدينة بيلا، وذلك بالاشتراك مع إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة أعمال نسب تنفيذ أعمال ترميم المسجد والوقوف علي آخر المستجدات في كافة الأعمال وتذليل العقبات أولًا بأول تلبية للمواطنين.

 

مدينة بيلا ترميم المساجد مساجد أثرية محافظة كفر الشيخ مسجد ابوغنام الاثري

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