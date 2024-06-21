الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعثة إيران بالأمم المتحدة تحذر من أي قرار إسرائيلي متهور بشأن لبنان

لبنان
لبنان

حذرت بعثة إيران بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من "أي قرار إسرائيلي متهور" بشأن لبنان، وفق صحيفة تايمز أوف اسرائيل. 

ونقلت الصحيفة عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن حزب الله لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان ضد إسرائيل، وان"أي قرار غير حكيم من قبل النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة"، هذا ما نشرته بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على موقع X وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

واضاف بيان البعثة: “مما لا شك فيه أن هذه الحرب سيكون لها خاسر واحد في نهاية المطاف، وهو النظام الصهيوني، مضيفة إن حركة المقاومة اللبنانية، حزب الله، لديها القدرة على الدفاع عن نفسها وعن لبنان - ربما حان وقت الإبادة الذاتية لهذا النظام غير الشرعي".

تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل 

 

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وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة، إنه يشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني وإن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على تهدئة الوضع ومنع سوء التقدير. 

وقال للصحافيين إن "خطوة متهورة واحدة أو سوء تقدير واحد يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بكثير، وبصراحة تتجاوز الخيال". 

وأضاف: "دعونا نكون واضحين: شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".

ويطلق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ على إسرائيل تضامنا مع حليفته الفلسطينية حماس منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول مما أجبر عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم في إسرائيل حيث تتزايد الضغوط السياسية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة. كما فر عشرات الآلاف من اللبنانيين من منازلهم بعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

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