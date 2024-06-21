الدفاع المدنى الفلسطينى: هناك عمليات قتل متعمد للأطفال من قِبل الاحتلال

أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، بأن الأوضاع في غزة صعبة للغاية، والقطاع يفتقر للمقومات الأساسية للحياة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الجمعة، أن هناك عمليات قتل متعمد للأطفال من قِبل الاحتلال.

وأشار إلى أن منطقة النصيرات وسط قطاع غزة تتعرض لاستهداف مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن النسبة الأكبر للضحايا ما زالت من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا في الوقود وتوقفًا لمولدات الكهرباء.