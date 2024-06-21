نورهان عبدالرحمن تكشف إرشادات "التعليم" قبل ماراثون الثانوية العامة غدًا

تحدثت نورهان عبدالرحمن، الصحفية بجريدة "الدستور"، عن الإرشادات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم الفني، للطلاب مع بداية ماراثون امتحانات السنوية العامة 2024، قائلة: "إن أول هذه الإرشادات هي ضرورة الذهاب مبكرًا وأن موعد فتح اللجان سيكون في تمام الساعة الثامنة والربع صباحًا".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، "الوزارة قررت فتح اللجان الساعة الثامنة والربع صباحًا نظرًا لقيامها بإجراءات تفتيش الطلاب قبل دخول الامتحان، ولفتت إلى أن الوزارة منعت دخول الطلاب بأي أجهزة إلكترونية، مع ضرورة تأكد الطلاب من كتابة البيانات بطريقة صحيحة".

وواصلت الإرشادات التي وضعتها الوزارة، على أهمية قراءة السؤال بعناية قبل الإجابة عليه، مع استخدام القلم الجاف فقط خلال الإجابة على الأسئلة مع منع الكشط أو استخدام أي مزيل أثناء الإجابة.

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار استعدادات الوزارة لانطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع، والتي تبدأ غدًا السبت بامتحان اللغة العربية، تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددًا على عدم تأخر دخول الطلاب عن اللجان، والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8.15 صباحًا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

كما شدد الوزير على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وقد تابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الإجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الإلكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية.

وطالب الوزير الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصًا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.