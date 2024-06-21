اعرف سبب تصدر مايكل جاكسون التريند بعد 15 عاما على رحيله؟

تصدر اسم النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون تريند محركات البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مما اثار فضول الجمهور لمعرفة السبب وراء تصدره التريند بعد 15 عاما من رحيله وهو ما يرصده “الدستور” خلال السطور التالية.

سبب تصدر مايكل جاكسون التريند

جاء السبب وراء تصدر النجم مايكل جاكسون التريند الفنانة أسماء جلال، وذلك بعدما تعرضت لحملة تنمر كما وصف البعض على ملامحها التي شببها البعض بملامح النجم الراحل؛ لتتجاهل أسماء جلال هذا الأمر وتعتبره مدح وليس تنمر وتضع صورة شخصية لصفحتها الرسمية على “فيسبوك” معدلة بالذكاء الاصطناعي لتكون شبيهة مايكل جاكسون بالفعل.

رد فعل الجمهور بتشبيه أسماء جلال بمايكل جاكسون

وانقسمت ردود الأفعال حول قصة أسماء جلال مع الجمهور لرأيين، حيث اعتبر البعض أنه أمر قاسٍ بتعرض فنانة جميلة الملامح للتنمر وتشبيها بنجم عالمي تعرض للعديد من عمليات التجميل بسبب معاناته مع مرض البهاق، أما الرأي الآخر أشاد بها وبملامحها واعتبر تشبييها بمايكل جاكسون أمر يدعو للفخر.

أعمال أسماء جلال الفنية

من جهة أخرى، تعيش أسماء جلال حالة كبيرة من التوهج الفني، حيث تنافس خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بفيلمين، الأول اللعب مع العيال الذي تقدم فيه بدور البطولة النسائية أمام محمد إمام، وتجسد في أحداثه شخصية فتاة بدوية تتعرف إلى إمام وتقع في حبه، والفيلم الثاني هو "ولاد رزق 3 – القاضية" والذي تلعب فيه دور سيدة تدير مكان سهر وتربطها قصة حب مع عمرو يوسف.

ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film

وفي نفس السياق تواصل أسماء جلال تصوير فيلمين جديدين في نفس الوقت، الأول هو شمس الزناتي مع محمد إمام وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وأحمد عبد الحميد وإخراج عمرو سلامة، والثاني "وفيها إيه يعني" مع غادة عادل وماجد الكدواني وميمي جمال وإخراج عمر رشدي.

وتنتظر أسماء جلال عرض 3 أفلام أخرى هي آل شنب المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة بعد عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة العام الماضي، والفستان الأبيض الذي تشارك في بطولته مع ياسمين رئيس إضافة إلى فيلم "بضع ساعات" الذي تم الانتهاء من تصويره العام قبل الماضي وتم تأجيله حتى الآن.