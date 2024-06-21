تكثيف أعمال الرش لمواجهة انتشار الحشرات بحدائق ومتنزهات الدقهلية

تابع الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعمال رش الحدائق لمكافحة الحشرات الطائرة باستخدام أجهزة الرذاذ والضباب.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وادارة مكافحة ناقلات الأمراض تحت اشراف الدكتورة سحر على مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ومحمد عبد الخالق مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالتنسيق مع الوحدات المحلية ورؤساء مجالس المدن والأحياء بتنفيذ حملات مقاومة البعوض والحشرات بالإضافة للمكافحة الأرضية لآماكن تكاثر البعوض وفقًا لخطة موضوعة مسبقًا لمنع والحد من انتشار الأمراض وضرورة ازالة القمامه والرش بعد جمع القمامة بجميع المراكز وكذلك رش البرك والمستنقعات مع ضرورة إزاله المياه الراكدة.

وتجري إدارة مكافحة ناقلات الأمراض أعمال الرش باجهزة الضباب الحراري لتقليل كثافة البعوض والذباب كما تقوم بعمل المكافحة الرضية للاماكن الايجابية لتوالد البعوض بالمناطق والأحياء في المدن والمراكز والقرى المجاورة للقضاء على الحشرات والبعوض حيث يتم استهداف البعوض بالاجهزة المحمولة على السيارات ويتم استهداف اماكن التوالد بالرشاشات المحمولة على الظهر.

كما يتم الرش بالحدائق والمتنزهات حسب خطه موضوعه والاماكن الحيويه بمدينة المنصورة

كما يتم رش المراكز والمحليات التابعه للمحافظة.

IMG-20240621-WA0011

IMG-20240621-WA0012