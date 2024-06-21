الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكثيف أعمال الرش لمواجهة انتشار الحشرات بحدائق ومتنزهات الدقهلية

جانب من أعمال الرش
جانب من أعمال الرش

تابع الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعمال رش الحدائق لمكافحة الحشرات الطائرة باستخدام أجهزة الرذاذ والضباب.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وادارة مكافحة ناقلات الأمراض تحت اشراف الدكتورة سحر على مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ومحمد عبد الخالق مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالتنسيق مع الوحدات المحلية ورؤساء مجالس المدن والأحياء بتنفيذ حملات مقاومة البعوض والحشرات بالإضافة للمكافحة الأرضية لآماكن تكاثر البعوض وفقًا لخطة موضوعة مسبقًا لمنع والحد من انتشار الأمراض وضرورة ازالة القمامه والرش بعد جمع القمامة بجميع المراكز وكذلك رش البرك والمستنقعات مع ضرورة إزاله المياه الراكدة.

وتجري إدارة مكافحة ناقلات الأمراض أعمال الرش باجهزة الضباب الحراري لتقليل كثافة البعوض والذباب كما تقوم بعمل المكافحة الرضية للاماكن الايجابية لتوالد البعوض بالمناطق والأحياء في المدن والمراكز والقرى المجاورة  للقضاء على الحشرات والبعوض حيث يتم استهداف البعوض بالاجهزة المحمولة على السيارات ويتم استهداف اماكن التوالد بالرشاشات المحمولة على الظهر.

كما يتم الرش بالحدائق والمتنزهات حسب خطه موضوعه والاماكن الحيويه بمدينة المنصورة 
كما يتم رش المراكز والمحليات التابعه للمحافظة.

IMG-20240621-WA0011
IMG-20240621-WA0011
IMG-20240621-WA0012
IMG-20240621-WA0012
IMG-20240621-WA0013
IMG-20240621-WA0013
شريف مكين وكيل وزارة الصحة الدقهلية الادارة العامة لمكافحة الامراض المتوطنة مكافحة الحشرات الطائرة

الأكثر قراءة

اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجآة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

ضبط البلوجر لوشا بتهمة قيادة سيارة بلوحات مطموسة ورخصة منتهية

حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024 ومواعيد وأماكن الصرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس