الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير جمال بيومى: الصمود الفلسطينى محل إعجابنا جميعًا

السفير جمال بيومى
السفير جمال بيومى

قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأوضاع في غزة تشهد حالة معقدة للغاية، وغير متفائلة، لكن ما يبعث على التفاؤل هو أنهم صامدون، فالصمود الفلسطيني محل إعجابنا جميعًا.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن هناك تطرفًا إسرائيليًا، وزاد عليه أنه تطرف جاهل، ومتطرفون لا يعرفون حتى مصلحة بلدهم، وأحد الوزراء أفشى سرًا عندما هدد باستخدام القنابل الذرية، وكانت إسرائيل تنكر أن لديها قنابل ذرية.

وأشار إلى أن هناك اعتداء على القانون الدولي ومعايير الشرف، حيث يدفنون أطفالًا تحت الأرض، و70% من الشهداء أطفال ونساء وعجزة لا يحملون السلاح، وهناك مشاهد لمبنى بأكمله يهدم على رءوس أصحابه، والمستشفيات والمدارس وموظفي الأمم المتحدة أيضًا.

وأوضح أنه لا يوجد حل قريب، وطوق النجاة الوحيد للقضية الفلسطينية هو الصمود، ومهما فعلت إسرائيل لا تستطيع إبادة 7 ملايين فلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن أونروا، أكد أن أكثر من 76% من المدارس في غزة تحتاج إلى عملية إعادة بناء أو تأهيل كبيرة حتى تتمكن من العمل مجددًا.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وزير الخارجية غزة

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