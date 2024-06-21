الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اشتعال المنافسة في بطولة نادي زفتي الدولية الأولى للشطرنج

جانب من البطولة
جانب من البطولة

شهدت الأجواء في بطولة نادي زفتي الدولية الأولى للشطرنج، اشتعال المنافسة الشرسة بين اللاعبين البارزين من مختلف أنحاء المحافظات، حيث وصلت البطولة إلى الجولة الرابعة، والتي تعد من أهم المراحل في هذا الحدث الرياضي الكبير.

وتجمع البطولة العديد من الأسماء البارزة في عالم الشطرنج، حيث يتنافس اللاعبون المحترفون على لقب البطولة وجوائز قيمة، تعتبر هذه البطولة مناسبة مثالية لعشاق الشطرنج لرؤية المواجهات النارية والاستمتاع بتحركات القطع واستراتيجيات اللاعبين.

الجولة الرابعة، شهدت مباريات مثيرة ونتائج مفاجئة تبارىء اللاعبون في مجموعة مختلفة من الأساليب والتكتيكات لكسب المباريات وتحقيق النقاط الثمينة. تميزت المباريات بالتركيز العالي والأداء المذهل للبعض من اللاعبين الشباب الواعدين الذين أثبتوا قدراتهم ومهاراتهم الاستراتيجية.

جدير بالذكر أن بطولة نادي زفتي الدولية الأولى للشطرنج تستضيف أيضًا فعاليات جانبية مثيرة مثل ورش عمل تعليمية ومباريات تحدي بين الشطارنج يين المحترفين والهواة، تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الشطرنج وتشجيع المشاركة الواسعة في هذه الرياضة الفكرية المثيرة.

وقال محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، نأمل أن تستمر هذه البطولة في تقديم المتعة والتشويق للمشجعين والمحبين للشطرنج، وأن تسهم في تعزيز هذه الرياضة الفكرية الممتعة وتشجيع المزيد من الشباب على المشاركة والتفوق فيها. 

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بطولة نادي زفتي الدولية الأولى الجولة الرابعة الأسماء البارزة في عالم الشطرنج مثالية لعشاق الشطرنج مباريات مثيرة ونتائج مفاجئة الصغار يتفقون على الكبار

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