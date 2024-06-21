الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالسلام

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

أمرت نيابة السلام بحبس المتهمين بتجارة المخدرات في منطقة السلام، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تمكنت من القبض على 4 تجار مخدرات بمنطقة السلام.

ونجحت قوة أمنية في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما 2٫250 كيلو جرام لمخدر الاستروكس- كمية لمخدر البودر الخام- كمية من خامات تصنيع مخدر الأستروكس- ميزان حساس- سيارة.

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتهما 2 كيلوجرام لمخدر الحشيش. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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