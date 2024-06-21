الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير حتى نهاية الأسبوع

الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن عودة ارتفاع درجات الحرارة من جديد بسبب تعرض البلاد لمنخفض الهند الجوي مما يؤثر على درجات الحرارة ويتسبب في ارتفاعها بشكل كبير وأيضا ارتفاع الرطوبة بشكل كبير.

وحسب بيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة الساخنة التي تتعرض لها البلاد ستكون طويلة المدى وسوف تستمر حتى نهاية الأسبوع.

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الأسبوع الأول من صيف 2024.."الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس 6 أيام مُقبلة

 

فقد ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ بداية من أمس الخميس واليوم الجمعة بشكل تدريجي لتستقر على مدار باقي الأسبوع في درجات حرارة بين 40 درجة مئوية حتى 42 درجة مئوية في الظل وتقترب نحو 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس على أغلب انحاء الجمهورية وزيادة نسبة الرطوبة في الجو لتستمر هذه الدرجات دون أي اختلافات جوهرية بين الأيام حتى يوم الخميس المقبل.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة:

على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي ما بين الجمعة والسبت المُقبلين لتستقر عند مستويات أواخر  الثلاثين درجة مئوية.

 

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40 درجة ورطوبة 85%.. "الأرصاد": أسبوع شديد الحرارة بفعل منفخض الهند الموسمى

 

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية سوف يكون الإحساس الفعلي لدرجات الحرارة على أبرز المحافظات والأقاليم في قمة ذروة الموجة كالتالي:

محافظة مطروح: 40 درجة مئوية.

محافظة الأسكندرية: 39 درجة مئوية.

محافظات القاهرة الكبرى والدلتا:  46 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد:  45 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد:  45 درجة مئوية.

نصائح وتحذيرات مهمة:

يجب على كبار السن وأصحاب مرضى السكر والقلب والضغط المرتفع التواجد في أماكن منخفضة الحرارة وجيدة التهوية نظرًا لمخاطر ارتفاع الحرارة وتفاقم الأمر لمن هم في المراحل المتأخرة من تلك الأمراض والتي قد تهدد حياتهم.

يجب عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة للحماية من مخاطر حروق وسرطان الجلد خاصة من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 عصرًا حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقصى ضرر لها.

يفضل اصطحاب أشياء واقية من الشمس مثل القبعة عريضة الحواف أو شمسية.

شرب العصائر الفريش المثلجة والمياه بكثرة لترطيب الجسم والابتعاد تمامًا عن المشروبات الغازية لإنها تزيد من نسبة العطش وجفاف الجسم.

غسيل الوجه والرأس حال التعرض لفترة كبيرة من أشعة الشمس.

ارتداء ملابس قطنية واسعة ويفضل ألوان فاتحة لتجنب امتصاص أشعة الشمس.

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الأرصاد أهمية تناول الماء خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة الشديدة منخفض الهند الموسمي منخفض الهند الجوي

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