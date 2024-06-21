الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزهن درة وهنا الزاهد.. نجمات يرفعن شعار "الاستومك" يكسب خلال موسم الصيف

هنا الزاهد
هنا الزاهد

حرص عدد كبير من الفنانات على مواجهة موجة الطقس الحار، بقضاء العطلات في المدن الساحلية سواء داخل أو خارج مصر.

وخلال قضائهن إجازتهن قررن أن يشاركن جمهورهن عددًا من الصور والتي اعتمدن من خلالها على الظهور بملابس البحر المريحة أو فساتين القطعتين "الاستومك" بالألوان الزاهية مبرزين جمالهن، ونالت إعجاب محبيهن.

درة 

اعتمدت درة على الألون المفعمة بالطاقة والحيوية، خلال رحلتها الصيفية في اليونان، وركزت على ألوان البحر المنقوشة والمزخرفة خلال العديد من إطلالاتها.
 

هنا الزاهد

أما هنا الزاهد، فقد اعتمدت في إطلالتها على الألوان الهادية والفساتين القصيرة والمنفوشة، مع شعر منسدل على كتفيها ومكياج ترابي.

 

تارا عماد

كما نشرت تارا عماد، صورتها عبر حسابها "إنستجرام" خلال قضائها عطلة الصيف، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وظهرت في الصورة وهي ترتدي فستانًا "ترابيًا".

درة هنا الزاهد

مواد متعلقة

بفستان أبيض.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى ختام مهرجان كان السينمائى

الأكثر قراءة

اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجآة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

ضبط البلوجر لوشا بتهمة قيادة سيارة بلوحات مطموسة ورخصة منتهية

حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024 ومواعيد وأماكن الصرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس