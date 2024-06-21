أبرزهن درة وهنا الزاهد.. نجمات يرفعن شعار "الاستومك" يكسب خلال موسم الصيف

حرص عدد كبير من الفنانات على مواجهة موجة الطقس الحار، بقضاء العطلات في المدن الساحلية سواء داخل أو خارج مصر.

وخلال قضائهن إجازتهن قررن أن يشاركن جمهورهن عددًا من الصور والتي اعتمدن من خلالها على الظهور بملابس البحر المريحة أو فساتين القطعتين "الاستومك" بالألوان الزاهية مبرزين جمالهن، ونالت إعجاب محبيهن.

درة

اعتمدت درة على الألون المفعمة بالطاقة والحيوية، خلال رحلتها الصيفية في اليونان، وركزت على ألوان البحر المنقوشة والمزخرفة خلال العديد من إطلالاتها.



هنا الزاهد

أما هنا الزاهد، فقد اعتمدت في إطلالتها على الألوان الهادية والفساتين القصيرة والمنفوشة، مع شعر منسدل على كتفيها ومكياج ترابي.

تارا عماد

كما نشرت تارا عماد، صورتها عبر حسابها "إنستجرام" خلال قضائها عطلة الصيف، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وظهرت في الصورة وهي ترتدي فستانًا "ترابيًا".