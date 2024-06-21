الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للأسبوع الثاني.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب وسط تفاؤل بانخفاض أسعار الفائدة

الذهب
الذهب

تتجه أسعار الذهب، الجمعة، لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في وقت أبقت فيه بيانات اقتصادية أمريكية على تفاؤل المتعاملين بشأن احتمالات خفض الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

كما تتجه معادن نفيسة أخرى لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2354.86 دولار للأونصة، لكن المعدن الأصفر صعد 0.9 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع فضلا عن ارتفاع بواقع 1.7 بالمئة الأسبوع الماضي.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2368.70 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الخميس، تراجع الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة قليلا الأسبوع الماضي، كما تراجع بناء المساكن الجديدة.

وكانت بيانات أظهرت تباطؤ مبيعات التجزئة الشهر الماضي. وتبقي كل هذه البيانات على احتمال خفض الفائدة في سبتمبر.

ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 30.13 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 992.72 دولار، وصعد البلاديوم 5.5 بالمئة إلى 974.25 دولار.

الذهب أسعار الذهب بيانات اقتصادية أمريكية خفض الفائدة الفائدة

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