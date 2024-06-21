الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مرسى مطروح تمنع المصطافين من الوصول للشواطئ المفتوحة حفاظًا على أرواحهم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، أن مسئولي الشواطئ المفتوحة بمجلس المدينة أغلقوا الطريق المؤدي إلى كورنيش الابيض أمام رواد شواطئ" الابيض وام الرخم وعجيبة " اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري، لمنعهم من نزول البحر لوجود حالة من عدم الاستقرار في البحر وارتفاع الأمواج ووجود سحب، والتنبيه على ضيوف المدينة من عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

_الشواطئ الأمنة

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن الشواطئ الآمنة التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها وهي " روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام - مينا حشيش - علم الروم "، والتأكد علي الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يوميًا وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ، حفاظا على أرواح الجميع.

_عدم نزول البحر

وحذرت مدينة مرسي مطروح المصطافين وزائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة علي جميع الشواطئ المفتوحة وهي " الابيض وام الرخم وعجيبة " اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري، بسبب حالة عدم الاستقرار للبحر وارتفاع الأمواج ووجود سحب، والتأكيد علي عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

_الإلتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ

ووجه جاب الله لرؤساء الشواطئ والشباب المنتفع من موسم الصيف بضرورة منع رواد الشواطئ من السباحة والإلتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية علي البحر للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، ونحن غير مسئولين تمامًا عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة التي لا يوجد بها خدمات او مسئولين للشواطئ من مركز ومدينة مرسي مطروح.

_حالة البحر

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

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