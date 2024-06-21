دبلوماسى أوروبى: عقوبات نهاية الأسبوع المقبل على 9 مسئولين فى حماس

أعلن دبلوماسي أوروبي، اليوم الجمعة، عن عقوبات نهاية الأسبوع المقبل على 9 مسئولين في حماس، مشيرًا إلى أنه سيتم البحث باجتماع الإثنين دعم قبرص في مواجهة التهديدات المحدقة، وفق وكالة رويترز.

استشهاد 32 في قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن 32 شخصًا على الأقل قُتلوا خلال القتال في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويقول السكان إن الجيش الإسرائيلي يحاول على ما يبدو استكمال سيطرته على رفح، المتاخمة لمصر، والتي كانت محور هجوم إسرائيلي منذ أوائل مايو، وتقول حماس أيضًا إن من بين القتلى 12 شخصًا قتلوا في غرب رفح عندما أصابت قذيفة خيمة تؤوي عائلات نازحة.

ويقول جيش الاحتلال الاإسرائيلي إنه يدرس التقرير، وقالت إن قواتها كانت تنفذ عمليات دقيقة ومبنية على معلومات استخباراتية في منطقة رفح، حيث شاركت القوات في قتال قريب وعثرت على أنفاق تستخدمها حماس.

وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه عثر على مخابئ للأسلحة في جامعة الزهراء في غزة ودمرها.

وأضاف الجيش أن فرقًا قتالية من لواء ألكسندروني واللواء الثامن والوحدة متعددة الأبعاد تعمل في قطاع غزة تحت قيادة الفرقة 99.

وارتفعت وتيرة الاعتقالات الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل كبير، حيث ارتفع عدد الفلسطينيين المعتقلين بنسبة 100% منذ 7 أكتوبر.