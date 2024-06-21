الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إثر تعرضهم لضربات شمس.. ارتفاع وفيات حجاج الأردن إلى 75

الحج
الحج

أعلن الأردن، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج المملكة من خارج البعثة الرسمية، إثر تعرضهم لضربات شمس، إلى 75.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية سفيان القضاة، أنه تم إصدار 68 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة بناء على رغبة ذويهم، والعمل جار على إصدار 7 تصاريح أخرى.

وأوضح القضاة أن الجهات السعودية المعنية باشرت إجراءات دفن الحجاج المتوفين، من غسل للجثامين وتكفينها والصلاة عليها ثم دفنها، كما أصدرت 47 شهادة وفاة للحجاج الأردنيين حتى الآن.

وأضاف أنه تم العثور على 96 حاجا أردنيا من بين 110 مسجلين ضمن قوائم المفقودين، وفقا لقاعدة البيانات التي أعدتها المديرية منذ بدء التبليغ عن فقدان ووفاة عدد من الحجاج الأردنيين، بينما لا يزال البحث جاريا عن آخرين.

وتابع: 27 منهم في المستشفيات السعودية، و15 في حالة حرجة، ويجري التنسيق لنقلهم لتلقي العلاج في المملكة فور أن تسمح حالتهم الصحية بذلك.

وأكد القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية وفريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة، على تواصل مستمر مع ذوي الحجاج الأردنيين المتوفين والمفقودين.

الأردن المملكة حجاج إثر تعرضهم لضربات شمس سفيان القضاة

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