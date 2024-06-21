الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكرى: نتنياهو لا يرغب فى دعم بايدن ويراهن على إسقاطه

نتنياهو
نتنياهو

قال العميد أكرم سريوي، خبير عسكري واستراتيجي، إنه لا يخفى أن هناك خلافًا بين إدارة نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فالأخير يريد تحقيق إنجاز ما قبل الانتخابات، وأرسل هوكشتاين لإنجاز هذا الأمر كي يصب في مصلحة حملته الانتخابية، لكن على ما يبدو أن هناك معركة إسقاط مبادلة بين نتنياهو وجو بايدن. 

وأضاف الخبير العسكري، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يراهن على إسقاط جو بايدن وليس على دعمه إطلاقًا ولا يريد دعمه،  لذلك استبقى زيارة هوكشتاين رغم كل النصائح من مجلس الحرب ومن الوزراء المقربين منه بعدم نشر فيديو ملامة للولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أسر على ذلك وقام بنشر فيديو وجه فيه الانتقادات واللوم إلى إدارة الرئيس جو بايدن على أنها حجبت شحنات أسلحة.

وأوضح أن نتنياهو أراد نقطتين وهدفين من هذا الأمر، الأول هو عدم تقديم خدمة لجو بايدن وإبلاغه بأنه ليس مستعدًا لتقديم هذه الخدمة في تحقيق صفقة في غزة أو مع لبنان خدمة لبايدن، والهدف الثاني أن نتنياهو أراد بإلقاء اللوم وتحميل الفشل في المعركة وفي الميدان في غزة على الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي من أعاقت النصر وهي من أخرت شحنات الأسلحة لإسرائيل. 

القاهرة الإخبارية نتنياهو إدارة نتنياهو بايدن مجلس الحرب إسقاط

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